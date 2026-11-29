Đội tuyển đá cầu Lào Cai (áo đỏ) xuất sắc giành huy chương Vàng nội dung đội tuyển nữ môn đá cầu trong nhà tại Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.

Trong trận chung kết nội dung đội tuyển nữ diễn ra sáng nay (29/11), các vận động viên Lào Cai thi đấu tự tin, phối hợp ăn ý, thể hiện bản lĩnh và quyết tâm cao, vượt qua đội tuyển Đà Nẵng để giành chiến thắng, bước lên bục cao nhất.

Trước khi góp mặt ở trận đấu cuối cùng, đội tuyển nữ đá cầu Lào Cai đã thể hiện phong độ ấn tượng khi toàn thắng qua các trận vòng bảng và bán kết. Với lối chơi đoàn kết, sự phối hợp nhịp nhàng cùng tinh thần thi đấu quyết tâm, các vận động viên lần lượt vượt qua những đối thủ, giành quyền vào chung kết và khép lại hành trình bằng tấm huy chương Vàng quý giá.

Đội hình giành huy chương Vàng của Lào Cai gồm 6 vận động viên: Nguyễn Thị Huyền, Đỗ Thị Thảo, Bàn Thị Mai Doan, Hoàng Thị Quỳnh Như, Nguyễn Thủy Tiên và Hoàng Phương Linh.

Chiến thắng ở nội dung đội tuyển nữ đá cầu mang về tấm huy chương Vàng đầu tiên cho thể thao Lào Cai tại Đại hội.

Môn đá cầu tại Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ X diễn ra từ ngày 20/11 đến ngày 29/11 tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao phường Bình Phú, Thành phố Hồ Chí Minh. Giải đấu quy tụ 201 vận động viên thuộc 11 đoàn: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Huế, Thanh Hóa, Phú Thọ, Nghệ An, Lào Cai, Hải Phòng, Đồng Tháp, Đà Nẵng và Bắc Ninh, tranh tài ở 10 nội dung.

Tham dự Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ X, Đoàn Thể thao tỉnh Lào Cai có 170 thành viên, trong đó có 131 vận động viên và 25 huấn luyện viên, tranh tài ở 14 môn thể thao. Đoàn đặt mục tiêu giành từ 3 đến 5 huy chương Vàng, 4 đến 6 huy chương Bạc và ít nhất 8 huy chương Đồng.

Đội tuyển Wushu Lào Cai giành 1 Huy chương Bạc, 2 Huy chương Đồng tại Đại hội.

Tính đến thời điểm hiện tại, Đoàn Thể thao Lào Cai đã giành được 11 huy chương, gồm 1 huy chương Vàng môn đá cầu, 4 huy chương Bạc ở các môn kickboxing, taekwondo, cầu mây bãi biển và wushu; cùng 6 huy chương Đồng, trong đó cầu mây bãi biển và đá cầu trong nhà mỗi môn giành 1 huy chương, wushu và vovinam mỗi môn giành 2 huy chương.

Vận động viên Hoàng Thị Tân Nhàn (thứ 2 từ trái sang) - đội tuyển Taekwondo Lào Cai giành được 1 Huy chương Bạc ở nội dung đối kháng nữ, hạng cân 62kg.

Tấm huy chương Vàng đầu tiên tại Đại hội là thành quả xứng đáng cho quá trình tập luyện, chuẩn bị của các vận động viên, đồng thời tạo động lực để Đoàn Thể thao Lào Cai tiếp tục phấn đấu hoàn thành mục tiêu thành tích đã đề ra.