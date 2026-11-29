Sự việc hy hữu xảy ra vào những phút cuối trận đấu tại Trung tâm bóng đá Subcarpathian, khi đội chủ nhà Stal Stalowa Wola đang dẫn trước đối thủ với tỷ số 3-2.

Khi đó, một người đàn ông thản nhiên điều khiển xe trượt điện băng qua sân, bất chấp sự truy đuổi của 2 nhân viên an ninh.

Những nỗ lực ngăn chặn của lực lượng an ninh dường như vô ích khi vị khách không mời này vẫn điều khiển xe rời khỏi sân vận động.

Khoảnh khắc 2 nhân viên an ninh rượt đuổi vị khách đi xe trượt điện vào sân ở bóng đá Ba Lan. Nguồn: X,

Đoạn video ghi lại cảnh rượt đuổi ‘có một không hai’ này hiện đang lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội với nhiều bình luận rôm rả.

“Tôi nghĩ chúng ta chưa từng chứng kiến cảnh tượng nào như thế này”, một CĐV bình luận trên mạng xã hội X.

Một người khác hài hước ví đường đi của người đàn ông trong video là “lối tắt điển hình của Google Maps”.

“Đến một lon nước còn không được mang vào sân, vậy mà anh ta lại đưa được cả chiếc xe trượt điện qua cổng”, một CĐV thắc mắc về công tác an ninh của sân vận động.

Trận đấu sau đó được nối lại và Stal Stalowa Wola bảo toàn chiến thắng 3-2 trước Legia Warsaw.

Kết quả này giúp Stal Stalowa Wola vươn lên vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng, trong khi Legia Warsaw II đứng thứ 13 ở giải hạng 3 của bóng đá Ba Lan.