Cơ quan điều tra khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Huyền.

Bằng thủ đoạn trên, Huyền đã chiếm đoạt của bà A. số tiền hơn 5,2 tỷ đồng. Sau khi nhận được tiền, Huyền không sử dụng vào mục đích đáo hạn ngân hàng như đã thông tin mà dùng toàn bộ số tiền để trả các khoản nợ cá nhân, dẫn đến mất khả năng hoàn trả cho người bị hại. Căn cứ kết quả điều tra, ngày 25-11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đã khởi tố vụ án, bị can và bắt tạm giam đối với Lê Thị Thu Huyền về hành vi: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đang điều tra mở rộng vụ án, làm rõ các tình tiết liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.