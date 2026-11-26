Công an xã Tân Lợi làm việc với trường hợp vi phạm. Ảnh CACC

Ngày 26/11, Công an TP Đồng Nai cho biết, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an xã Tân Lợi phát hiện tài khoản Facebook mang tên “P.N” đăng tải bài viết phản ánh việc 2 người đàn ông có hành vi dụ dỗ, đưa một bé gái đi học tại khu vực Thạch Màng, khiến người dân lo ngại về nguy cơ bắt cóc trẻ em.

Ngay sau đó, Công an xã Tân Lợi đã xuống địa bàn xác minh. Kết quả xác định không xảy ra vụ việc nghi vấn bắt cóc trẻ em như nội dung bài viết đăng tải.

Qua rà soát, Công an xác định chủ tài khoản Facebook trên là bà P.K.T, trú tại xã Tân Lợi, TP Đồng Nai và mời đến làm việc. Tại cơ quan Công an, bà P.K.T thừa nhận đã đăng tải thông tin chưa được kiểm chứng, sai sự thật và cam kết không tái phạm.

Qua vụ việc, Công an xã Tân Lợi khuyến cáo người dân cần kiểm chứng nguồn tin trước khi đăng tải, chia sẻ hoặc bình luận trên mạng xã hội, không phát tán thông tin sai sự thật gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự.

Theo điểm c, khoản 2, Điều 95 Nghị định số 174/2026/NĐ-CP ngày 15/5/2026 của Chính phủ, hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật gây hoang mang trong Nhân dân có thể bị phạt tiền từ 15 đến 25 triệu đồng đối với cá nhân và từ 30 đến 50 triệu đồng đối với tổ chức.