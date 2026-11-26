Theo TTĐT Bộ Công an, sau khi tiếp nhận tin báo về vụ trộm cắp tài sản tại một cửa hàng điện thoại trên địa bàn, Công an xã Mỹ Thọ, tỉnh Đồng Tháp đã khẩn trương phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ truy xét, xác minh đối tượng gây án. Chỉ sau 2 ngày, lực lượng Công an đã làm rõ đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp, thu hồi tang vật, phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngày 25/11/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đang tạm giữ hình sự Trần Văn Tuấn (sinh năm 1997, trú tại xã Định Mỹ, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Công an xã Mỹ Thọ, tỉnh Đồng Tháp làm việc Tuấn về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, ngày 21/11/2026, Công an xã Mỹ Thọ tiếp nhận tin báo về vụ trộm cắp tài sản tại cửa hàng điện thoại do chị H.T.T.T. (sinh năm 1986, trú tại phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) làm chủ. Tài sản bị mất gồm 30 chiếc điện thoại và 6,5 triệu đồng tiền mặt, tổng trị giá ước tính khoảng 110 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Mỹ Thọ khẩn trương xác minh, phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy xét đối tượng gây án.

Đến ngày 23/11/2026, lực lượng Công an phối hợp với Công an phường An Lạc, TP Hồ Chí Minh xác định, mời Trần Văn Tuấn về làm việc.

Tại cơ quan Công an, Tuấn khai nhận đã sử dụng kìm cộng lực cắt cửa sổ, đột nhập cửa hàng điện thoại để trộm cắp tài sản. Ngoài ra, Tuấn còn khai nhận đột nhập nhà liền kề, lấy trộm 4 triệu đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.