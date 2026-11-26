Toàn cảnh hội thảo.

Sáng 26/11, Viện KSND tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế và Tương trợ tư pháp về hình sự (Viện KSND tối cao) và Viện KSND tỉnh Bolikhămxay (nước CHDCND Lào) tổ chức hội thảo về hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về động vật hoang dã xuyên quốc gia. Hội thảo có sự tham gia của đại diện Viện KSND tối cao nước CHDCND Lào, Viện KSND tỉnh Bolikhămxay (nước CHDCND Lào); Vụ Hợp tác quốc tế và tương trợ tư pháp về hình sự (Viện KSND tối cao Việt Nam).

Viện trưởng Viện KSND tỉnh Hà Tĩnh Dương Xuân Sanh phát biểu khai mạc hội thảo.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Viện trưởng Viện KSND tỉnh Hà Tĩnh Dương Xuân Sanh nhấn mạnh: Buôn bán động vật hoang dã trái phép đang diễn biến phức tạp, với nhiều đường dây tội phạm có tổ chức, hoạt động xuyên quốc gia, thủ đoạn ngày càng tinh vi. Thực trạng này đe dọa sự tồn tại của nhiều loài động vật nguy cấp, quý, hiếm, ảnh hưởng đến đa dạng sinh học và công tác bảo tồn thiên nhiên.

Đoàn đại biểu Viện KSND tối cao nước CHDCND Lào, Viện KSND tỉnh Bolikhămxay và Viện KSND tỉnh Hà Tĩnh dự hội thảo.

Do đặc thù địa lý có chung đường biên giới, Hà Tĩnh và tỉnh Bolikhămxay có vai trò quan trọng trong phối hợp phòng ngừa, phát hiện và xử lý loại tội phạm này. Vì vậy, việc tăng cường hợp tác giữa cơ quan kiểm sát hai địa phương có ý nghĩa thiết thực, góp phần nâng cao hiệu quả đấu tranh với tội phạm xuyên quốc gia.

Ông Phouttavong Boualapha - Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Viện KSND tối cao nước CHDCND Lào) phát biểu tại hội thảo.

Theo báo cáo tại hội thảo, từ ngày 1/1/2024 đến 30/10/2026, Viện KSND hai cấp tỉnh Hà Tĩnh đã thụ lý, kiểm sát giải quyết 8 vụ án liên quan đến động vật hoang dã với 19 bị can. Các hành vi vi phạm chủ yếu là tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép động vật nguy cấp, quý, hiếm.

Ông Tôn Đức Phong – Kiểm sát viên, Phòng Công tố và Kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án an ninh, ma túy, kinh tế, tham nhũng (Viện KSND tỉnh Hà Tĩnh) tham luận nội dung “Thực tiễn công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, truy tố tội phạm về động vật hoang dã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh và giải pháp nâng cao hiệu quả hợp tác giữa Việt Nam – Lào”.

Đặc biệt, vụ án xảy ra ngày 22/2/2025 tại khu vực biên giới Việt Nam – Lào (thuộc địa bàn huyện Hương Sơn cũ) cho thấy tính chất phức tạp của loại tội phạm này. Lực lượng chức năng đã phát hiện, thu giữ 467 cá thể động vật hoang dã được vận chuyển từ Lào sang Việt Nam để đưa đi tiêu thụ. Qua điều tra, xử lý, 3 bị cáo liên quan đã bị tuyên phạt tổng cộng 42 năm 6 tháng tù về các tội danh liên quan đến vi phạm quy định bảo vệ động vật hoang dã.

Ông Khammouane Sivilay - Viện trưởng VKSND tỉnh Bolikhămxay tham luận tại hội thảo.

Tuy nhiên, quá trình giải quyết vụ án cũng bộc lộ những khó khăn trong phối hợp xác minh, truy bắt các đối tượng liên quan bỏ trốn qua biên giới, giám định chuyên ngành và bảo quản vật chứng là động vật sống.

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung trao đổi kinh nghiệm trong công tác truy tố tội phạm về động vật hoang dã xuyên quốc gia; tương trợ tư pháp hình sự giữa hai nước; cơ chế phối hợp, trao đổi thông tin trong giải quyết các vụ án và hợp tác xuyên biên giới giữa Viện KSND cấp tỉnh của hai nước.

Bà Kiều Phương Liên – Kiểm sát viên, Vụ Hợp tác quốc tế và Tương trợ tư pháp về hình sự (Viện KSND tối cao) tham luận tại hội thảo.

Hội thảo hướng tới tăng cường hơn nữa cơ chế phối hợp trực tiếp, kịp thời giữa hai bên; chia sẻ thông tin về phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm; phối hợp xác minh nhân thân, truy bắt đối tượng bỏ trốn; đẩy mạnh đào tạo nghiệp vụ, hỗ trợ kỹ thuật giám định và nâng cao năng lực thực thi pháp luật.

Theo kế hoạch, hội thảo sẽ diễn ra trong 1 ngày.

Đây cũng là dịp để ngành Kiểm sát hai tỉnh Hà Tĩnh và Bolikhămxay củng cố quan hệ hợp tác, góp phần vun đắp tình hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam – Lào.