Cái kết của phim có 'mỹ nhân đẹp nhất thế giới'

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Bộ phim tâm lý giật gân Verity chính thức khởi chiếu từ ngày 2/10, được chuyển thể từ tiểu thuyết bán chạy cùng tên ra mắt năm 2018 của nữ nhà văn Colleen Hoover. Tác phẩm xoay quanh câu chuyện của Verity Crawford (Anne Hathaway thủ vai), người lâm vào tình trạng hôn mê sâu sau một tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Sống cùng người chồng Jeremy Crawford (Josh Hartnett) tại căn biệt thự cô lập, Verity trở thành ẩn số lớn khi Lowen Ashleigh (Dakota Johnson) – một nữ tác giả đang gặp khó khăn, được Jeremy thuê về để hoàn tất các tập cuối trong bộ sách ăn khách Noble Virtue. Tuy nhiên, mọi chuyện dần vượt khỏi tầm kiểm soát khi Lowen nảy sinh tình cảm với Jeremy, đồng thời phát hiện ra bản thảo hồi ký đen tối của Verity với những sự thật kinh hoàng bị che giấu.

Theo People, dù trung thành với cốt truyện gốc, đạo diễn và đội ngũ biên kịch vẫn thực hiện nhiều thay đổi đáng kể khi đưa tác phẩm lên màn ảnh rộng.

Màu tóc của nữ chính Verity

Ngay từ khi công bố dự án, tạo hình của nhân vật chính đã gây chú ý. Trong tiểu thuyết gốc, Verity được mô tả là một phụ nữ sở hữu mái tóc vàng quyến rũ. Tuy nhiên trên phim, Anne Hathaway quyết định giữ nguyên màu tóc nâu tự nhiên của mình.

Anne Hathaway trong vai Verity Crawford và Josh Hartnett đảm nhận nhân vật Jeremy Crawford. Ảnh: MGM Studios.

Chia sẻ với E! News, Anne Hathaway cho biết: "Với nhiều độc giả, Verity bắt buộc phải là một cô gái tóc vàng. Nhưng tôi hy vọng khán giả sẽ đón nhận phiên bản này và nhìn nhận bộ phim như một tác phẩm độc lập".

Mối quan hệ giữa Lowen và Corey

Trở thành người đại diện xuất bản của Lowen trên phim, Corey (Ismael Cruz Córdova) là người thúc giục cô nhận lời mời từ gia đình Crawford, dù không quên đưa ra những lời cảnh báo về sự bất thường của gia đình này.

Trên màn ảnh, mối quan hệ giữa Corey và Lowen chỉ dừng lại ở những ẩn ý về một quá khứ từng thân mật. Ngược lại, cuốn sách mô tả rất rõ ràng và chi tiết về đoạn tình cảm mặn nồng giữa hai người trước khi Lowen dấn thân vào căn biệt thự của Verity.

Những người con của vợ chồng Crawford

Một trong những thay đổi lớn nhất chính là những người con của Verity và Jeremy. Trong phim, họ chỉ có hai người con là cặp song sinh Crew và Harper.

Harper trôi dạt và đuối nước trong một chuyến đi thuyền cùng mẹ và anh trai. Trong bản thảo, Verity thừa nhận đã cố tình lật thuyền để lấy lại sự chú ý và tình yêu từ chồng.

Ở cuốn tiểu thuyết, gia đình Crawford thực chất có đến ba đứa trẻ: cậu con trai Crew cùng cặp song sinh Chastin và Harper. Chastin qua đời vì sốc phản vệ với đậu hũ, vài tháng sau Harper mới đuối nước.

Bộ phim Verity được chuyển thể từ tiểu thuyết bán chạy cùng tên ra mắt năm 2018 của nữ nhà văn Colleen Hoover. Ảnh: MGM Studios/Grand Central Publishing.

Tác giả Colleen Hoover tỏ ra rất ủng hộ việc cắt bỏ nhân vật bé Chastin trên phim. Chia sẻ với tờ Variety, cô nói: "Tôi từng đọc qua nhiều bản kịch bản trước khi phim bấm máy. Đội ngũ sản xuất đề xuất bỏ bớt một đứa trẻ vì thời lượng phim có hạn, và chi tiết đó nếu giữ nguyên sẽ khiến bộ phim quá tăm tối, thiếu thực tế. Ban đầu tôi khá lo lắng nhưng khi đọc bản kịch bản hoàn chỉnh, tôi nhận ra đó là quyết định thay đổi sáng suốt nhất".

Bên cạnh đó, phim cũng bỏ qua chi tiết Verity từng cố tình dùng thuốc để phá bỏ thai nhi khi đang mang bầu cặp song sinh.

Bữa tiệc sinh nhật của Lowen

Khi Lowen lưu lại căn nhà của Jeremy, cô vô tình tiết lộ hôm đó là sinh nhật mình. Lúc này, cả hai đã có những đồng điệu về tâm hồn nhưng chưa chính thức bộc lộ tình cảm.

Trong sách, Jeremy tổ chức một bữa tối ấm cúng, riêng tư tại nhà cùng cậu con trai Crew và tự tay làm tặng Lowen một chiếc bánh sinh nhật. Buổi tối lãng mạn khép lại bằng nụ hôn đầu tiên giữa hai người.

Tuy nhiên trên phim, Jeremy lại đưa Lowen đến một nhà hàng vô cùng sang trọng. Lowen chọn một chiếc váy đỏ quyến rũ - trang phục tương tự chiếc váy Verity đã mặc trong lần đầu gặp Jeremy. Thay vì một ổ bánh kem lớn, Jeremy chuẩn bị cho cô một chiếc bánh cupcake nhỏ.

Chứng mộng du của Lowen bị cắt bỏ

Trong tiểu thuyết, Lowen mắc chứng mộng du nghiêm trọng. Việc cô thức dậy ở những vị trí nguy hiểm, thậm chí ngay trên giường của Verity, tạo nên cảm giác nghi hoặc cho độc giả, khiến người đọc không thể phân biệt được Lowen thực sự nhìn thấy Verity tỉnh táo hay chỉ là ảo giác.

Dakota Johnson trong vai Lowen Ashleigh.

Đạo diễn Michael Showalter tiết lộ đã quay nhiều phân cảnh mộng du của Dakota Johnson nhưng quyết định cắt bỏ lúc dựng phim. "Đó là chi tiết quan trọng trong sách giúp khắc họa tâm lý nhân vật Lowen. Dakota đã diễn xuất tuyệt vời trong các cảnh đó. Nhưng khi làm phim điện ảnh, nhịp điệu và sự tập trung là ưu tiên hàng đầu. Chúng tôi không có đủ thời lượng cho những nhánh rẽ như trong văn học", Michael Showalter chia sẻ.

Cảnh nụ hôn giữa Verity và Lowen

Bên cạnh việc lược bỏ các chi tiết, bản điện ảnh cũng bổ sung thêm một phân cảnh táo bạo: nụ hôn giữa Verity và Lowen. Chi tiết này xuất phát từ ý tưởng của Anne Hathaway và Dakota Johnson, mô tả lại ảo tưởng cuồng loạn của Lowen dành cho Verity.

Anne Hathaway chia sẻ với tạp chí People: "Cuốn sách khai thác rất sâu sự ám ảnh tâm lý. Lowen dần bị ám ảnh bởi Verity, muốn trở thành Verity. Trong một lần rửa bát, ý tưởng này bất chợt đến và tôi đã đề xuất nó với đạo diễn Michael".

Đạo diễn Michael Showalter cũng đánh giá cao quyết định này, khẳng định phân cảnh đã đẩy sự căng thẳng và gay cấn của bộ phim lên cao trào.

Phân cảnh liên quan đến con dao của bé Crew

Sự kỳ lạ của cậu bé Crew với những con dao nhọn là yếu tố gây bất an xuyên suốt tác phẩm.

Trong cả sách và phim, Lowen bắt đầu nghi ngờ Verity giả vờ liệt khi thấy Crew chơi dao nhọn trên giường mẹ. Cậu bé nói rằng: "Mẹ dặn con không được chơi dao". Trong sách, ở một phân cảnh sau đó, Crew đã tự làm rách miệng bằng dao khi bị hỏi về mẹ.

Trên phim, hai chi tiết này được hợp nhất: Crew trực tiếp cắn vào lưỡi dao thay vì trả lời các câu hỏi nghi vấn từ Lowen về sức khỏe của mẹ mình.

Phản ứng của Jeremy trước bản thảo bí mật

Ở cao trào tác phẩm, Lowen đưa cho Jeremy đọc bản thảo hồi ký của Verity - nơi cô thú nhận đã hại con gái Harper vì sự cuồng yêu dành cho chồng.

Trong sách, câu hỏi đầu tiên của Jeremy khi đọc xong là hỏi Lowen đã tìm thấy bản thảo ở đâu. Chi tiết này để ngỏ khả năng Jeremy vốn đã biết sự tồn tại của bản thảo từ trước đó.

Hình ảnh của "mỹ nhân đẹp nhất thế giới" Anne Hathaway trong phim điện ảnh Verity. Ảnh: Alisha Wetherill.

Ngược lại trên phim, Jeremy tỏ ra hoàn toàn ngỡ ngàng và tức giận khi đọc những dòng chữ này trước khi xông vào phòng đối chất với Verity. Sự thay đổi này làm đảo lộn góc nhìn về tính chân thực trong bức thư tuyệt mệnh mà Verity để lại sau đó. Nếu Jeremy đã biết về bản thảo từ trước, lời tố cáo của Verity (cho rằng Jeremy cố tình đầu độc và dàn dựng tai nạn xe hơi) sẽ trở nên thuyết phục hơn.

Cái kết

Cả hai phiên bản đều kết thúc bằng việc Verity qua đời. Trong phim, Jeremy tạo dựng hiện trường giả như một vụ đuối nước do đi lang thang. Còn trong bản tiểu thuyết, Jeremy và Lowen quyết định để nguyên Verity trên giường ngủ và báo với cảnh sát rằng cô đã qua đời tự nhiên trong lúc ngủ.