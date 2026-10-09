Ca sĩ Hồ Văn Cường tuổi 23 chưa có mối tình nào, thay đổi sau loạt biến cố

Sau biến cố, tôi chọn sống đúng với điều mình tin

- Từ hình ảnh cậu bé nhút nhát, bật khóc vì lo sợ khi lần đầu bước chân lên sân khấu Vietnam Idol Kids dự thi năm 2016 đến liveshow riêng ở tuổi 23, bạn nhìn lại chặng đường đã qua thế nào?

10 năm trước, tôi là một cậu bé rụt rè, mỗi lần lên sân khấu đều hồi hộp, nhiều khi không biết phải thể hiện cảm xúc thế nào. Giờ đây tôi đã cởi mở hơn, dẫu cảm giác hồi hộp trước mỗi đêm diễn vẫn vẹn nguyên.

Tôi nghĩ áp lực đôi khi là điều tốt, nó nhắc mỗi người không được chủ quan và phải chuẩn bị thật chỉn chu. Có ca khúc đã hát nhiều lần, trước mỗi đêm diễn tôi vẫn tập đi tập lại và tự hỏi bản thân đã làm tốt hay chưa.

Điều đáng quý nhất là sau 10 năm, tôi vẫn còn cơ hội được đứng trên sân khấu và khán giả chờ đợi, yêu thương. Với tôi, đó là một may mắn không phải ai làm nghề cũng có được.

Hồ Văn Cường có liveshow đầu tiên ở tuổi 23.

- Vốn quen thuộc với hình ảnh “cậu bé dân ca”, khán giả có thể mong chờ điều gì mới mẻ và đặc biệt từ Hồ Văn Cường trong liveshow?

Điều đầu tiên tôi muốn giữ trong liveshow này là những gì khán giả đã yêu thương ở Hồ Văn Cường suốt 10 năm qua. Bolero, dân ca và những ca khúc mang âm hưởng quê hương vẫn là dòng nhạc tôi gắn bó.

Liveshow cũng là dịp để tôi cho mọi người thấy mình đã trưởng thành thế nào. Chương trình tất nhiên sẽ có thêm màu sắc mới, phần trình diễn trước đây tôi ít có cơ hội thử sức, thậm chí là một vài hình ảnh sẽ khiến khán giả bất ngờ.

Với tôi, trưởng thành không có nghĩa phải bỏ đi những gì đã làm nên mình. Nếu muốn đi đường dài với nghề, người nghệ sĩ phải biết giữ bản sắc, vừa bước ra khỏi vùng an toàn.

- Một chặng đường làm nghề với không ít thăng trầm và cả những khoảng lặng gợi cho bạn suy nghĩ gì?

Tôi còn khá trẻ nhưng may mắn đã có một hành trình dài hoạt động nghệ thuật, trải qua không ít thăng trầm và cả biến cố đến sớm. Có thời điểm, các chuyện ấy khiến tôi trở nên rụt rè, khép mình hơn.

Đến hôm nay, tôi vẫn còn đứng trên sân khấu, được hát và nhận tình yêu thương của khán giả. Tôi nhận ra bản thân may mắn khi có nhiều cô chú, anh chị sẵn lòng đồng hành và cho cơ hội.

Nhận được tình cảm của khán giả đã khó, giữ được và đi đường dài với nghề còn khó hơn. Với tôi, hành trình ấy không phải để nhìn lại xem đã đi được bao xa mà để cho thấy phía trước còn dài, bản thân phải nỗ lực nhiều hơn.

Ca sĩ trưởng thành, điềm tĩnh hơn sau những biến cố.

- Có bài học nào về tình cảm, lòng tin hoặc cách đối nhân xử thế mà Hồ Văn Cường thấm thía sau quãng thời gian qua?

Có lẽ điều tôi học được nhiều nhất là dù ở hoàn cảnh nào, mình vẫn nên đối xử với mọi người bằng sự tử tế.

Sau các biến cố đã qua, tôi hiểu không thể kiểm soát cách người khác nhìn nhận về mình. Có lúc họ chưa hiểu đúng, tôi cũng không thể giải thích hết mọi chuyện. Thay vì buồn hay cố chứng minh, tôi chọn sống đúng với điều bản thân tin là tử tế và phù hợp.

Tôi tin sự tử tế thật lòng không cần vội chứng minh. Thời gian và một hành trình đủ dài sẽ cho mọi người thấy mình là người thế nào.

Mua được nhà ở tuổi 23, chăm lo gia đình và chưa có mối tình nào

- Bạn cân đối việc học và sự nghiệp ca hát ra sao, nhất là trong năm cuối đại học?

Tôi đang chuẩn bị tốt nghiệp ngành marketing. Tôi xem việc hoàn thành đại học như khép lại một hành trình và hoàn thành mục tiêu đã đặt ra. Bốn năm qua, tôi phải cân bằng việc học với ca hát nên có kế hoạch nghệ thuật chưa thể dành toàn bộ thời gian thực hiện.

Từ năm tới, tôi muốn dành nhiều thời gian hơn cho ca hát, tập luyện và thực hiện kế hoạch đã chuẩn bị với ê-kíp. Tôi mong đây là một chặng đường mới, nơi bản thân có thể làm nghề nghiêm túc hơn và thử sức với nhiều điều trước đây chưa có cơ hội thực hiện.

Ca sĩ mua được nhà, lo được cho cha mẹ, các cháu chu toàn và xem đây là niềm hạnh phúc lớn lao.

- Trưởng thành trước công chúng đồng nghĩa với việc nhiều câu chuyện cá nhân đôi khi được bàn luận rộng rãi. Bạn hẳn thay đổi nhiều trong cách đón nhận lời khen, sự chỉ trích và điều không hay người khác nói về mình?

Càng lớn, tôi càng hiểu đã chọn làm nghệ sĩ sự quan tâm của công chúng, kể cả với đời sống riêng là điều khó tránh khỏi. Tôi không xem đó hoàn toàn là áp lực, bởi được khán giả yêu thương là một may mắn.

Tôi học cách chọn lọc điều tiếp nhận. Hiện tôi không còn đọc tất cả bình luận trên mạng xã hội mà thích cảm nhận tình cảm ấy trực tiếp trong các đêm diễn hơn.

Khi đứng trên sân khấu, nhìn thấy cô chú, anh chị phía dưới và trò chuyện với mọi người, tôi cảm nhận sự yêu thương rõ ràng hơn nhiều. Các góp ý cần thiết, tôi vẫn lắng nghe để biết khán giả nghĩ gì và bản thân còn điều gì cần thay đổi.

Tôi không nhất thiết đóng cửa trước mọi lời nhận xét song cũng không mang tất cả vào cuộc sống. Quan trọng nhất biết bản thân đang làm gì, nỗ lực thay đổi và tiếp tục hoàn thiện mỗi ngày.

- Tuổi 23, Hồ Văn Cường gánh vác gia đình, bao gồm việc mua nhà, chăm lo cho cha mẹ và các cháu. Trách nhiệm ấy đã thay đổi cách bạn nhìn về tuổi trẻ và cuộc sống ra sao?

Tôi luôn đặt gia đình ở một vị trí quan trọng. Do đó, tôi không nghĩ việc làm cho gia đình là sự hy sinh hay khiến bản thân mất đi tuổi trẻ. Khi có thể làm điều gì đó để người thân vui và có cuộc sống tốt hơn, tôi thấy đó là động lực.

Điều khiến tôi hạnh phúc là cả gia đình đã có nơi ở ổn định tại TP.HCM, mọi người được sống gần nhau. Mỗi ngày nhìn thấy cha mẹ, anh chị, các cháu và cả nhà quây quần, với tôi như vậy trọn vẹn hơn bất kỳ điều gì.

Các trải nghiệm đến sớm có lẽ khiến tôi suy nghĩ nhiều hơn về trách nhiệm, song tôi không nghĩ phải trưởng thành nhanh hơn ai. Mỗi người có một hành trình riêng. Khi mình có khả năng chăm lo cho người thân thì cứ cố gắng làm tốt nhất có thể thôi.

Ca sĩ vẫn giữ sự hồn nhiên, tiết lộ chưa có mối tình nào.

- Bạn đã bắt đầu nghĩ nhiều hơn về một cuộc sống riêng, các mối quan hệ tình cảm và niềm vui dành cho bản thân?

Đến giờ tôi chưa có một mối tình nào thật sự để chia sẻ. Ở tuổi 23, tôi có những rung động, có người quý mến và đôi lúc cũng nghĩ đến chuyện tình cảm. Tuy nhiên, tôi muốn để mọi thứ đến tự nhiên. Khi có một mối quan hệ nghiêm túc và cảm thấy có thể chia sẻ với mọi người, tôi chắc chắn sẽ kể.

Thật ra cuộc sống của tôi cũng giống nhiều bạn thanh niên. Có khác chăng là tôi thường xuyên đi diễn, đứng trên sân khấu và được đám đông chú ý. Còn ngoài đời tôi vẫn có bạn bè, đồng nghiệp và người thân thiết để gặp gỡ, trò chuyện.

Với tôi, tận hưởng cuộc sống không nhất thiết phải là điều gì quá đặc biệt. Có thời gian cho bản thân, gặp người mình quý và được ở cạnh gia đình là tôi đã thấy thoải mái rồi.

Clip Hồ Văn Cường hát "Đừng nói xa nhau"

Ảnh, clip: NVCC