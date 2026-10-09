Tranh cãi trang phục của hoa hậu sinh năm 2000

Trong đêm bán kết Miss Grand International 2026 diễn ra tại Thái Lan tối 7/10, đại diện Việt Nam là Emoura Phạm mặc bộ váy chất liệu xuyên thấu, lấy cảm hứng từ hình ảnh phượng hoàng vươn lên giữa ngọn lửa.

Vài tiếng trước đó, ê-kíp của cô công bố sẽ mặc một bộ váy khác của nhà thiết kế Võ Tiến Đạt trong đêm bán kết. Thiết kế của Võ Tiến Đạt có tông màu cam chủ đạo với ý tưởng cut-out ở eo. Tuy nhiên, trong bài đăng công bố của ê-kíp, phần đông khán giả cho rằng thiết kế không đẹp, “dìm” vóc dáng của nàng hậu. Do đó, Emoura Phạm cùng ê-kíp quyết định thay đổi phương án trang phục sát giờ bán kết diễn ra.

Sau đó, Võ Tiến Đạt lên tiếng về vụ việc. Nhà thiết kế cho biết anh tôn trọng quyết định từ phía Emoura Phạm. Tuy nhiên, bộ trang phục là thành quả sau quá trình dài thực hiện, từ bản vẽ, hoàn thiện, fitting… kèm theo đó là sự đầu tư về nhân lực, thời gian, vật liệu, chi phí. NTK nhấn mạnh bộ trang phục cuối cùng đã được 2 bên (tức phía Võ Tiến Đạt và Emoura) thống nhất chọn lựa từ rất nhiều phương án. Do đó, anh hy vọng bộ trang phục dù được sử dụng hay không, quá trình sáng tạo, đóng góp của những người thực hiện cũng nên được nhìn nhận xứng đáng.

Emoura Phạm thay đổi trang phục sát giờ bán kết diễn ra. Ảnh: FBNV.

Tới tối 8/10, phía Sen Vàng lên tiếng xin lỗi về vụ việc. “Chúng tôi hiểu phía sau thành quả ấy là tâm huyết sáng tạo, thời gian, công sức và sự đầu tư của bạn cùng những người thực hiện. Việc thay đổi sát giờ ảnh hưởng đến kế hoạch đã thống nhất và cơ hội giới thiệu thiết kế trên sân khấu bán kết, đồng thời gây nên sự hụt hẫng cho bạn cùng ê-kíp. Chúng tôi thành thật xin lỗi về những ảnh hưởng này”, Sen Vàng chia sẻ.

Công ty khẳng định thiết kế dành cho đêm bán kết là kết quả của quá trình trao đổi, phát triển ý tưởng và thống nhất lựa chọn giữa đôi bên. Trên cơ sở phương án đã được hai bên thống nhất, Võ Tiến Đạt cùng ê-kíp đã triển khai sản xuất, hoàn thiện trang phục, thử đồ và thực hiện hình ảnh trước khi công bố thiết kế chính thức.

“Chúng tôi nhận trách nhiệm về quyết định thay đổi cũng như những thiếu sót trong việc trao đổi và phối hợp khi xử lý sự việc. Chúng tôi trân trọng tinh thần hợp tác và sự tôn trọng bạn cùng ê-kíp đã dành cho công ty lẫn Emoura trong hoàn cảnh này”, công ty tiếp tục.

Emoura Phạm sinh năm 2000, tên thật Turner Katherine Margaret, tên tiếng Việt là Phạm Chấn Phương. Cô có mẹ là người Việt Nam và bố là người Anh. Emoura Phạm đăng quang Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam vào tháng 7. Người đẹp cao 1,7 m, số đo ba vòng 79-59-92 cm.

Trong hành trình tại cuộc thi Miss Grand năm nay, Emoura duy trì phong độ ổn định và được đánh giá cao ở khả năng làm chủ sân khấu, tự tin.