Tiếp sức ước mơ vùng khó

Một chiếc xe đạp giúp rút ngắn con đường đến trường, một suất học bổng hay một bộ sách giáo khoa giúp san sẻ nỗi lo chi phí học tập... điều đó đã trở thành điểm tựa trên hành trình chinh phục tri thức của mỗi học trò vùng cao. Những năm qua, công tác khuyến học, khuyến tài luôn đồng hành để các em có thêm điều kiện vươn lên học tập, nuôi dưỡng ước mơ, thay đổi cuộc sống bằng tri thức.

Sống với bà nội từ nhỏ, thiếu thốn cả về vật chất và tình yêu thương của bố mẹ nhưng Lý Thị Thùy Linh, học sinh lớp 8C, Trường TH&THCS Văn Chấn chưa bao giờ nghĩ đến việc bỏ học, thậm chí nhiều năm liền, em luôn đạt học lực khá trở lên.

Có được kết quả đó, bên cạnh nỗ lực vươn lên của chính mình, sự động viên, chăm lo của bà nội, Linh còn thường xuyên nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của Hội Khuyến học các cấp, của nhà trường và các thầy cô giáo. Với Linh, mỗi ngày đến trường là một ngày em có thêm cơ hội để được học và tiến gần hơn tới ước mơ của mình.

Linh cho biết, vào năm học mới, em đã được nhà trường tặng sách giáo khoa, vở viết, Hội Khuyến học tỉnh tặng chiếc xe đạp để em thuận lợi đến trường. Linh chia sẻ thêm: “Bà nội ngày càng có tuổi, sức khỏe giảm sút. Vì thế, con đường đến trường của em còn rất nhiều khó khăn. Nhưng với sự quan tâm, động viên của các thầy cô giáo, của Hội Khuyến học các cấp, em sẽ cố gắng hơn nữa vừa phụ bà việc nhà, vừa học tập thật tốt, bởi chỉ có học tập mới là con đường để sau này có việc làm, chăm lo được cho bà nội và bản thân mình".

Hằng năm, Trường TH&THCS Văn Chấn cùng Hội Khuyến học các cấp luôn huy động mọi nguồn lực để hỗ trợ từ 15 - 20 học sinh hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên học tập tốt, hỗ trợ học sinh nghèo xe đạp, đồ dùng học tập để các em vơi bớt khó khăn, có điều kiện đến trường.

Thầy giáo Hà Việt Thành - Hiệu trưởng Trường TH&THCS Văn Chấn cho biết: “Cùng với việc duy trì hiệu quả Quỹ Khuyến học của trường, nhà trường còn huy động thêm sự ủng hộ của các nhà hảo tâm để có thêm nguồn lực hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó, vững bước đến trường”.

Từ tháng 9/2026 đến nay, Hội Khuyến học tỉnh đã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh trao 500 phần quà gồm xe đạp và cặp sách cho học sinh tại 46 xã, phường, với tổng số tiền trị giá 1,5 tỷ đồng. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, kịp thời hỗ trợ học sinh nghèo có thêm điều kiện đến trường, yên tâm học tập và rèn luyện trong năm học mới.

Hội Khuyến học tỉnh còn phối hợp với các địa phương tuyên truyền, vận động các cấp hội tiếp tục quan tâm theo dõi, nắm tình hình học sinh có nguy cơ bỏ học, học sinh hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để có hình thức hỗ trợ phù hợp.

Từ đầu năm học đến nay, hội cũng đã trao 180 suất học bổng “Học không bao giờ cùng” và học bổng “Vừ A Dính” cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh có thành tích trong học tập, tạo động lực để các em vững bước trên con đường tri thức.

Ông Triệu Tiến Thịnh - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh cho biết: “Thời gian tới, để hỗ trợ các em học sinh hoàn cảnh khó khăn, nhất là học sinh vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, hội sẽ tiếp tục xây dựng và nâng cao chất lượng các mô hình học tập, xây dựng các danh hiệu “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Công dân học tập”.

Đồng thời, các cấp hội chủ động xây dựng các chương trình hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo, học sinh vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; kịp thời trao học bổng, phần thưởng, phương tiện học tập cho học sinh có nhu cầu cần hỗ trợ.

"Chúng tôi sẽ gắn vận động nguồn lực với các chương trình, hoạt động cụ thể, bảo đảm nguồn lực được sử dụng đúng mục đích, công khai, minh bạch và hiệu quả" - ông Thịnh nhấn mạnh.