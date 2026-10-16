Trao học bổng, xe đạp tặng 80 học sinh khó khăn tại Bắc Ninh

Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam phối hợp với Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước, Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ Nội vụ), cùng Sở Y tế, Sở Nội vụ thành phố Bắc Ninh vừa trao học bổng và xe đạp 80 học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại phường Đa Mai và xã Tân Yên (thành phố Bắc Ninh).

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Hoàng Lan, Phó giám đốc Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước, cho biết sự sẻ chia của các cấp, các ngành dành cho trẻ em khó khăn không chỉ mang giá trị về mặt vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn.

"Những suất học bổng và chiếc xe đạp được trao hôm nay là món quà thiết thực, thể hiện tình cảm và trách nhiệm của cộng đồng. Chúng tôi mong muốn tiếp thêm niềm vui, động lực để các cháu tự tin vượt qua khó khăn, vững bước trên hành trình học tập và trưởng thành", bà Lan chia sẻ.

Bà Nguyễn Thị Hoàng Lan, Phó giám đốc Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước, Bộ Nội vụ (Ảnh: Đoàn Thêm).

Thông tin về công tác chăm sóc trẻ em trên địa bàn, Phó giám đốc Sở Y tế thành phố Bắc Ninh Nguyễn Thanh Bình cho biết, thời gian qua địa phương luôn chú trọng và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Hiện nay, hơn 90% trẻ từ 0-8 tuổi được tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ phát triển toàn diện; 96% trẻ em hoàn cảnh đặc biệt được trợ giúp để hòa nhập cộng đồng. Đáng chú ý, 100% trẻ dưới 5 tuổi được cấp giấy khai sinh và 100% trẻ dưới 6 tuổi được cấp thẻ Bảo hiểm y tế miễn phí.

Phó giám đốc Sở Y tế thành phố Bắc Ninh Nguyễn Thanh Bình trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Nguyễn Hằng

Tuy nhiên, bà Bình cũng thẳng thắn nhìn nhận công tác trẻ em vẫn đối mặt với nhiều thách thức. Hiện toàn thành phố vẫn còn hơn 2.800 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và hơn 7.600 em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh này cần được hỗ trợ. Các rủi ro như bạo lực học đường, xâm hại, tai nạn thương tích, đuối nước và mất an toàn trên môi trường mạng vẫn luôn tiềm ẩn. Điều này đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ hơn nữa từ gia đình, nhà trường và toàn xã hội để bảo vệ các em.

Đại diện chính quyền cơ sở, ông Nguyễn Văn Hòa, Phó chủ tịch UBND phường Đa Mai gửi lời cảm ơn đến các cơ quan, đơn vị tài trợ. Ông nhấn mạnh, đối với các em học sinh nghèo, một suất học bổng sẽ giúp gia đình vơi bớt gánh nặng chi phí, một chiếc xe đạp sẽ giúp con đường đến trường của các em trở nên thuận lợi hơn. Quan trọng nhất, các em cảm nhận được rằng mình không bị bỏ lại phía sau.

Lãnh đạo địa phương cũng cam kết trong thời gian tới sẽ tiếp tục rà soát, triển khai kịp thời các chính sách an sinh xã hội. Đồng thời, phường sẽ chủ động phối hợp, huy động nguồn lực từ các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân để hỗ trợ kịp thời cho những học sinh yếu thế.

Ngay tại chương trình, ban tổ chức đã tiến hành trao trực tiếp các phần quà cho 80 học sinh của phường Đa Mai và xã Tân Yên. Trong đó, đợt đầu tiên trao tặng xe đạp cho 10 em học sinh, các đợt tiếp theo lần lượt trao các suất học bổng hỗ trợ chi phí học tập. Những món quà này được kỳ vọng sẽ là điểm tựa vững chắc, giúp các em viết tiếp ước mơ tới trường.