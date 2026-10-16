Rà soát, tháo gỡ vướng mắc trong chi trả tiền dạy thêm giờ cho giáo viên

Hoạt động dạy và học của cô, trò Trường Tiểu học Trúc Lâm.

Thiếu giáo viên, vướng kinh phí chi trả

Đến nay, nhiều giáo viên tại phường Trúc Lâm vẫn chưa nhận được đầy đủ tiền dạy thêm giờ của năm học 2025-2026. Việc dạy tăng giờ chủ yếu xuất phát từ yêu cầu khắc phục tình trạng thiếu giáo viên, bảo đảm hoạt động dạy và học tại các nhà trường. Cô giáo Phạm Mỹ Trà, Trường Tiểu học Trúc Lâm, cho biết: “Năm học 2025-2026, tôi có 200 tiết dạy thêm giờ, tuy nhiên khoản này sẽ đợi chi trả của cấp trên”.

Cùng chung mong muốn sớm được thanh toán chế độ, cô giáo Nguyễn Thị Chinh, Trường Tiểu học Trúc Lâm, chia sẻ: “Năm học trước, hầu hết giáo viên trong tổ chúng tôi đều dạy thừa giờ, cao nhất là 175 tiết. Hiện nay, tất cả giáo viên chưa nhận được khoản tiền này, chúng tôi mong muốn cấp trên sớm chi trả”.

Theo báo cáo của UBND phường Trúc Lâm, năm học 2025-2026, khối tiểu học và THCS trên địa bàn có 112 lớp, nhu cầu giáo viên theo quy định là 186 người, trong khi số hiện có là 156 người, thiếu 30 người. Để bảo đảm chương trình giáo dục, các cơ sở giáo dục đã bố trí giáo viên dạy tăng giờ, với tổng số 24.580 tiết.

Theo tổng hợp của địa phương, tổng kinh phí phải chi trả theo chế độ quy định tại Thông tư số 21/2025/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo là trên 4,951 tỷ đồng. Tuy nhiên, nguồn kinh phí tự chủ được giao cho các cơ sở giáo dục còn hạn chế, không đáp ứng đủ nhu cầu. Một số trường phải sử dụng nguồn kinh phí cấp bù học phí để hỗ trợ tiền tăng tiết, tăng giờ và hoạt động chuyên môn, dẫn đến việc thanh toán tiền dạy thêm giờ cho giáo viên chưa đầy đủ.

Theo Thông tư số 21/2025/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo, giáo viên cơ sở giáo dục công lập được trả tiền lương cho một tiết dạy thêm bằng 150% tiền lương của một tiết dạy thông thường. Dù vậy, nhiều giáo viên tại Trúc Lâm vẫn chưa nắm được cụ thể số tiền mình được hưởng, trong khi khoản kinh phí của năm học trước chưa được thanh toán đầy đủ.

Lý giải nguyên nhân, ông Mai Cao Cường, Chủ tịch UBND phường Trúc Lâm, cho biết: “Nguồn kinh phí tự chủ giao cho các cơ sở giáo dục chưa đáp ứng nhu cầu thực tế. Trước đây, thị xã Nghi Sơn (cũ) thực hiện chi trả tiền dạy thêm giờ cho giáo viên trên địa bàn, song mức hỗ trợ chưa đạt mức theo quy định tại Thông tư số 21/2025/TT-BGDĐT. Hiện nay, phường mới hỗ trợ giáo viên dạy tăng giờ trong phạm vi nguồn kinh phí hiện có, chưa đủ điều kiện thanh toán toàn bộ số tiền tương ứng với số tiết dạy thêm giờ thực tế theo chế độ”.

Rà soát nhu cầu, đề xuất bổ sung kinh phí

Không chỉ tại phường Trúc Lâm, tình trạng thiếu giáo viên ở một số địa phương khiến nhiều thầy, cô phải dạy vượt định mức, trong khi các trường gặp khó khăn trong cân đối kinh phí chi trả. Trước thực tế này, UBND các xã, phường đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục rà soát hồ sơ, xác định số tiết dạy thêm giờ, kinh phí đã được hỗ trợ và số còn thiếu. Trên cơ sở đó, các địa phương tổng hợp nhu cầu, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định.

Bước sang năm học 2026-2027, các nhà trường cần căn cứ quy mô trường, lớp, số lượng học sinh, kế hoạch giáo dục, biên chế được giao và đội ngũ hiện có để xác định số giáo viên còn thiếu, dự kiến nhu cầu dạy tăng giờ. Việc chủ động rà soát ngay từ đầu năm học sẽ giúp địa phương xây dựng phương án bố trí nhân lực, dự kiến kinh phí, hạn chế những khó khăn trong chi trả chế độ như năm học trước.

Tuy nhiên, khi tình trạng thiếu giáo viên vẫn còn, nhu cầu dạy tăng giờ tiếp tục phát sinh, việc bảo đảm nguồn kinh phí chi trả vẫn là vấn đề cần được tháo gỡ. Các địa phương cần xác định chính xác số tiền còn thiếu, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét bổ sung kinh phí phù hợp với nhu cầu thực tế. Đồng thời, đề nghị cơ quan chuyên môn hướng dẫn cụ thể việc thực hiện chế độ khi nguồn tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập không đủ để chi trả theo quy định.

Đối với khoản kinh phí còn thiếu của năm học 2025-2026, việc sớm có hướng dẫn về nguồn chi và phương án xử lý sẽ giúp các cơ sở giáo dục có căn cứ thực hiện thống nhất, từng bước tháo gỡ khó khăn trong thanh toán.

Rà soát, tháo gỡ vướng mắc trong chi trả tiền dạy thêm giờ không chỉ nhằm giải quyết các khoản kinh phí chưa được thanh toán, mà còn góp phần bảo đảm quyền lợi chính đáng của nhà giáo. Việc xác định rõ mức hưởng, công khai tiến độ và có phương án chi trả kịp thời sẽ giúp giáo viên yên tâm công tác, tiếp tục nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ năm học.