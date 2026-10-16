Thủ khoa ngành Nha khoa ở Mỹ chọn sống chậm sau 6 ca phẫu thuật vì ung thư

Từ sinh viên Y khoa đến thủ khoa đầu vào ngành Nha khoa ở Mỹ

Sinh năm 1993, Lý Hồ Minh Quân từng theo học ngành Y khoa tại trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Đến giữa năm thứ 4, nam sinh nhận học bổng toàn phần của University of Massachusetts Dartmouth (UMass Dartmouth, Mỹ) và quyết định bắt đầu lại với ngành Sinh học để theo đuổi giấc mơ du học. Theo anh, tại Mỹ, người muốn theo học các ngành như Y khoa, Nha khoa, Dược thường phải có bằng đại học chuyên ngành Sinh học hoặc Hóa sinh trước đó. “Lúc quyết định du học, mình phải bắt đầu lại từ đầu khi đã 24 tuổi”, Quân kể. Sau hai học kỳ tại UMass Dartmouth, Quân chuyển sang University of Minnesota và hoàn thành chương trình đại học với GPA 3.92.

Ban đầu, anh dự định tiếp tục theo đuổi ngành Y khoa tại Mỹ. Tuy nhiên, sau một lần tham gia chương trình tình nguyện dành cho trẻ em tại trường nha khoa, Quân chú ý đến lĩnh vực này và quyết định thử sức.

Anh ôn thi DAT (Dental Admission Test), kỳ thi tuyển sinh đầu vào ngành Nha khoa tại Mỹ, đạt 27/30 điểm. Sau đó, Quân trở thành thủ khoa đầu vào và nhận học bổng của University of Minnesota School of Dentistry để theo học ngành Nha.

Lý Hồ Minh Quân trải qua những thời gian khó khăn khi theo học tại Mỹ. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Mắc ung thư, trải qua 6 ca phẫu thuật khi đang đi học

Trong những năm đầu học Nha khoa, Quân duy trì GPA trên 3.9. Tuy nhiên, khi đang học năm thứ 3, anh phát hiện mắc ung thư trực tràng sau khi tình trạng viêm liên tục tái phát. Ban đầu, Quân trải qua hai ca phẫu thuật để cắt khối u và nạo hạch. Sau đó, anh liên tục bị nhiễm trùng và phải phẫu thuật thêm nhiều lần. Tổng cộng, Quân trải qua 6 ca phẫu thuật trong thời gian ngắn, đúng giai đoạn cao điểm học tập và thực hành lâm sàng.

“Có những thời điểm sau phẫu thuật, mình gần như không thể ngồi hoặc nằm, chỉ có thể đứng. Không có người thân bên cạnh, mình phải nhờ bạn bè đưa đi phẫu thuật hoặc tự gọi xe Uber đến bệnh viện”, anh kể về những trải nghiệm khó khăn trên đất khách.

Do bệnh tật, Quân phải nghỉ 60 buổi học, tương đương 30 ngày. Sang năm thứ 4, anh thường xuyên ở lại trường vào buổi tối để học bù, đồng thời hoàn thành các chỉ tiêu khám, điều trị và số giờ thực hành lâm sàng theo yêu cầu tốt nghiệp. “Dù mình bị bệnh nhưng vẫn phải đạt đủ chỉ tiêu mới tốt nghiệp đúng hạn được”, Quân chia sẻ.

Sau hai năm đầu duy trì GPA trên 3.9, điểm trung bình của anh giảm xuống còn 3.74 trong hai năm tiếp theo. Dù không giữ được thành tích như trước, Quân vẫn tốt nghiệp đúng hạn. Sau quá trình điều trị, sức khỏe của anh dần hồi phục và hầu như không để lại di chứng. Nhưng những biến cố chưa dừng lại. Khi đang học năm thứ 4, Quân kết thúc mối tình kéo dài 13 năm. “Chỉ trong vài năm, rất nhiều thứ mifnh từng nghĩ là chắc chắn bỗng nhiên không còn chắc chắn nữa. Chính những biến cố này đã khiến tôi phải suy nghĩ rất nhiều”, anh tâm sự.

Sau nhiều biến cố Quân chọn sống chậm lại và đặt ra những mục tiêu vừa sức với mình. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Từ chối cơ hội học chuyên khoa, chọn sống chậm

Sau khi tốt nghiệp, Quân được mời ở lại trường làm giảng viên và được giới thiệu tham gia tuyển chọn học chuyên khoa. Tuy nhiên, anh quyết định từ chối. “Sau nhiều năm liên tục theo đuổi các mục tiêu học tập, trải qua bệnh tật và những đổ vỡ trong cuộc sống cá nhân, mình nhận ra bản thân cần một khoảng nghỉ”, anh chia sẻ.

Quân trở về Việt Nam một thời gian để nhìn lại những mục tiêu từng đặt ra và tự hỏi, liệu mình có thực sự cần tiếp tục chạy theo chúng hay không. Khi quay lại Mỹ, thay vì chọn một thành phố lớn với nhiều cơ hội phát triển, anh quyết định làm nha sĩ tại một thành phố nhỏ ở bang Washington, cách trung tâm thành phố lớn gần 3 giờ di chuyển.

“Đó là lựa chọn mà vài năm trước, mình chưa từng nghĩ đến. Một phần vì mình nghĩ, những cộng đồng nhỏ cũng cần nha sĩ. Một phần vì mình cũng muốn bản thân được sống chậm lại, muốn có thời gian để tìm ra mục tiêu tiếp theo của mình là gì”, Quân nói.

Theo anh, người dân ở những cộng đồng ít được chú ý cũng cần được tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe răng miệng. Vì vậy, lựa chọn này không chỉ giúp anh tìm được nhịp sống phù hợp mà còn tạo cơ hội làm nghề ở nơi có nhu cầu.

Hiện tại, Quân dự định làm việc tại khu vực ngoại ô trong khoảng 1 - 2 năm, trước khi quyết định bước tiếp theo. Anh vẫn có mục tiêu phát triển sự nghiệp, nhưng không còn muốn đánh đổi mọi thứ để đạt được chúng.

“Từ một người từng luôn muốn có được mọi thứ, có được khoảnh khắc của riêng mình, bây giờ, mình bắt đầu thấy một ngày làm tốt công việc của mình, tối về ăn một bữa no và ngủ một giấc ngon là quá tuyệt vời rồi”, Quân chia sẻ.