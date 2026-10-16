Sản phẩm giáo dục quốc tế có đủ sức chinh phục thị trường Việt Nam?
Diễn ra từ ngày 15 đến 18/10, Triển lãm Quốc tế Giáo dục Việt Nam – VIETEDU HANOI 2026 mang sứ mệnh kết nối nhà trường, giáo viên, phụ huynh với đa dạng sản phẩm và giải pháp dành cho mọi cấp học.
Một trong những điểm nhấn nổi bật của triển lãm là sự xuất hiện của rất nhiều sản phẩm giáo dục đến từ các tổ chức, công ty nước ngoài. Trong bối cảnh tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh, sự mở rộng của tầng lớp trung lưu và tư duy ưu tiên đầu tư cho tương lai của các bậc phụ huynh, những sản phẩm đồ chơi thông minh hay các mô hình giáo dục kiểu mới đang có cơ hội rất lớn để được đón nhận tại thị trường Việt Nam./.
Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/san-pham-giao-duc-quoc-te-co-du-suc-chinh-phuc-thi-truong-viet-nam-post1142285.vnp