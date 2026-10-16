Sản phẩm giáo dục quốc tế có đủ sức chinh phục thị trường Việt Nam?

Một trong những điểm nhấn nổi bật của triển lãm là sự xuất hiện của rất nhiều sản phẩm giáo dục đến từ các tổ chức, công ty nước ngoài. Trong bối cảnh tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh, sự mở rộng của tầng lớp trung lưu và tư duy ưu tiên đầu tư cho tương lai của các bậc phụ huynh, những sản phẩm đồ chơi thông minh hay các mô hình giáo dục kiểu mới đang có cơ hội rất lớn để được đón nhận tại thị trường Việt Nam./.

(Vietnam+)