Thượng úy Công an mở lớp học miễn phí, giúp học sinh nghèo nuôi ước mơ

Tại xã Ngọc Sơn, tỉnh Phú Thọ, Thượng úy Bùi Văn Thông đã duy trì các lớp học miễn phí cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn từ năm 2021.

Duy trì lớp học miễn phí cho hơn 100 học sinh

Theo Cổng thông tin Bộ Công an, Ngọc Sơn là xã thuộc địa bàn đặc biệt khó khăn của tỉnh Phú Thọ, nơi đường sá đi lại còn xa xôi, điều kiện học tập của nhiều học sinh vẫn thiếu thốn. Nhận thấy không ít em có tinh thần ham học nhưng thiếu người hướng dẫn, kèm cặp, năm 2021, Thượng úy Bùi Văn Thông, cán bộ Tổ Cảnh sát khu vực, Công an xã Ngọc Sơn, đã bắt đầu tổ chức những buổi phụ đạo miễn phí tại nhà dân.

Từ những buổi học ban đầu chỉ có vài học sinh, đến nay, anh đã duy trì 3 lớp với hơn 100 học sinh lớp 9 và 15 học sinh lớp 11 tham gia. Các buổi học thường diễn ra từ 17h đến 19h, trung bình 2-3 buổi mỗi tuần. Vào giai đoạn cần tăng cường ôn tập, số buổi có thể tăng lên 6 buổi mỗi tuần.

Thượng úy Bùi Văn Thông, cán bộ Tổ Cảnh sát khu vực, Công an xã Ngọc Sơn đang giảng dạy các em học sinh.

Trong mỗi buổi học, Thượng úy Thông tập trung giúp học sinh củng cố những phần kiến thức còn yếu, giải đáp bài tập khó và hướng dẫn phương pháp ôn luyện để chuẩn bị cho các kỳ thi. Nội dung giảng dạy được điều chỉnh phù hợp với trình độ của từng em, giúp các em dễ hiểu, từng bước nâng cao khả năng tiếp thu.

Bên cạnh việc bổ sung kiến thức văn hóa, anh còn lồng ghép phổ biến pháp luật, hướng dẫn kỹ năng sống và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh. Qua đó, các em có thêm kiến thức để tự bảo vệ bản thân, nhận biết và phòng tránh những nguy cơ mất an toàn trong cuộc sống.

Đối với học sinh có hoàn cảnh khó khăn, Thượng úy Thông chủ động hỗ trợ sách vở, thường xuyên động viên các em tiếp tục đến lớp. Việc tổ chức dạy học ngoài giờ hành chính, hoàn toàn miễn phí, không chỉ tạo thêm cơ hội học tập mà còn giúp gia đình giảm bớt gánh nặng chi phí.

14 học sinh được phụ đạo đều đỗ vào lớp 10

Sau thời gian duy trì, các lớp học của Thượng úy Thông đã ghi nhận nhiều kết quả tích cực. Những học sinh từng gặp khó khăn trong việc tiếp thu kiến thức dần tiến bộ, cải thiện thành tích và tự tin hơn trong học tập.

Đáng chú ý, trong năm học 2023-2024, cả 14 học sinh lớp 9 được anh trực tiếp hướng dẫn đều trúng tuyển vào lớp 10. Trong số này, có 6 em thi đỗ vào Trường Phổ thông Dân tộc nội trú của huyện.

Thượng úy Bùi Văn Thông trao đổi, giảng giải kiến thức cho các em học sinh.

Kết quả trên không chỉ là niềm vui của các em và gia đình mà còn là động lực để người cán bộ Công an tiếp tục duy trì hoạt động ý nghĩa này. Nhiều học sinh từng học yếu đã dần yêu thích môn Toán, chủ động hơn trong việc học và có định hướng rõ ràng cho chặng đường phía trước.

Đằng sau những kết quả ấy là sự kiên trì và tinh thần trách nhiệm của người đứng lớp. Dù công việc chuyên môn bận rộn, có những ngày phải đi công tác từ sáng đến tối, Thượng úy Thông vẫn cố gắng sắp xếp thời gian để dạy bù, bảo đảm việc học của các em không bị gián đoạn.

Anh còn chủ động tìm kiếm tài liệu trên Internet, chọn lọc và biên soạn lại sao cho phù hợp với trình độ học sinh vùng khó khăn, giúp các em tiếp cận kiến thức một cách dễ dàng hơn.

Chia sẻ về công việc của mình, Thượng úy Thông cho biết có những hôm thời tiết mưa lạnh, học sinh vẫn đi bộ hơn 8 km để đến lớp. Chính sự nỗ lực ấy khiến anh có thêm động lực để tiếp tục gắn bó với các lớp học miễn phí lâu dài.

Góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an

Việc làm của Thượng úy Bùi Văn Thông mang lại ý nghĩa thiết thực đối với học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Ngọc Sơn. Những buổi học miễn phí không chỉ giúp các em củng cố kiến thức, nâng cao kết quả học tập mà còn tiếp thêm niềm tin để các em theo đuổi con đường học vấn.

Hoạt động này cũng góp phần tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa cán bộ Công an cơ sở với người dân, thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự gần gũi của người chiến sĩ Công an nhân dân đối với cộng đồng.

Đây đồng thời là việc làm cụ thể của cán bộ trẻ Công an tỉnh Phú Thọ trong hưởng ứng phong trào thi đua “Ba nhất” của lực lượng Công an nhân dân, gắn việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn với các hoạt động hỗ trợ xã hội.

Từ những lớp học nhỏ ban đầu, sự tận tâm của Thượng úy Thông đã góp phần mở rộng cơ hội học tập cho nhiều học sinh vùng khó khăn. Những bài giảng miễn phí không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn tiếp thêm động lực, giúp các em tự tin hơn trên hành trình chinh phục ước mơ.