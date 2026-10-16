Đại học Mỹ 'phá giá' học phí

Đại học Emory & Henry giảm gần một nửa học phí. Ảnh: Emory & Henry University.

Ngày càng ít người Mỹ tin rằng bằng đại học là yếu tố quan trọng để thành công. Trước tâm lý e ngại chi phí học tập quá cao, nhiều trường đại học tại nước này đang giảm học phí hàng chục nghìn USD.

Hàng loạt trường giảm 40-50% học phí

Theo New York Post, tại bang Virginia, Đại học Emory & Henry giảm gần một nửa học phí, xuống còn 19.990 USD từ học kỳ mùa thu năm nay. Prescott College ở bang Arizona giảm 55,8% học phí, từ 33.960 USD xuống 15.000 USD.

Đại học Tulsa dự kiến giảm học phí và các khoản phí của trường từ 54.000 USD xuống 25.000 USD vào mùa thu năm 2027, tương đương 53,7%.

Tương tự, Coe College ở bang Iowa giảm học phí từ 58.780 USD xuống 31.850 USD trong năm học 2027-2028. Carroll College tại bang Montana cũng dự kiến giảm học phí và các khoản phí chung dành cho sinh viên đại học, từ 44.712 USD xuống 26.800 USD.

“Với học phí mới, học sinh và phụ huynh có thể nhận thấy ngay từ đầu rằng Carroll College là lựa chọn phù hợp với khả năng tài chính”, Erik Rose, Phó chủ tịch phụ trách tuyển sinh của trường, nói với FOX Business.

Theo ông Rose, nhiều học sinh đã loại trường khỏi danh sách lựa chọn trước khi đến thăm trường, gặp chuyên viên tư vấn tuyển sinh hoặc tìm hiểu về hỗ trợ tài chính, bởi họ cho rằng mức học phí niêm yết vượt quá khả năng chi trả.

“Chúng tôi muốn thay đổi điều đó bằng cách công bố mức học phí rõ ràng, minh bạch hơn. Nhờ vậy, sinh viên và gia đình có thể đánh giá trường dựa trên chất lượng giáo dục, cơ hội học tập, môi trường và kết quả, thay vì mặc định học phí niêm yết nằm ngoài khả năng chi trả”, ông Rose nói thêm.

Không chỉ bậc đại học, Đại học California tại Irvine cũng giảm 30.000 USD phí chương trình MBA Flex, xuống còn 99.000 USD. Trường cũng giảm 48.000 USD phí chương trình Executive MBA dành cho lãnh đạo cấp cao. Đại học Neumann giảm học phí 15-29% ở một số chương trình sau đại học.

Sự thay đổi này diễn ra trong bối cảnh niềm tin vào giá trị giáo dục đại học suy giảm. Ảnh: Pexels.

Hiệu quả chưa rõ ràng

Sự thay đổi này diễn ra trong bối cảnh niềm tin vào giá trị của giáo dục đại học suy giảm. Theo một cuộc thăm dò mới của Gallup, chỉ 3/10 người Mỹ cho rằng giáo dục sau THPT “rất quan trọng”. Bên cạnh đó, số người trong độ tuổi học đại học giảm mạnh, nhiều lựa chọn thay thế chương trình 4 năm đại học tạo thêm áp lực tuyển sinh cho các trường.

Ông Gerson Moreno-Riaño, Hiệu trưởng Đại học Cornerstone, cho rằng số lượng sinh viên giảm và sự hoài nghi về giá trị bằng cấp tăng đang buộc các trường phải cạnh tranh bằng học phí và giá trị thực tế mang lại cho người học. “Đó là điều tích cực”, ông nhận định.

Theo Yahoo Creators, trước đây, nhiều trường áp dụng chiến lược đẩy mức giá niêm yết lên cao, sau đó cấp học bổng, hỗ trợ tài chính để kéo chi phí thực tế xuống.

Tuy nhiên, mô hình này đang phản tác dụng khi mức giá quá cao khiến nhiều gia đình e ngại, loại bỏ trường ngay từ bước tìm hiểu. Điều này khiến các trường phải cân nhắc liệu việc niêm yết học phí cao còn có lợi hay không.

Bởi lẽ, các trường đại học hàng đầu có lợi thế khi sở hữu lượng lớn ứng viên sẵn sàng trả đủ học phí. Nhờ đó, họ có thể tăng học phí rồi chủ động quyết định mức giảm trừ dành cho sinh viên.

Ngược lại, phần lớn trường đại học tư thục không có lợi thế này. Họ phải cân đối mức giảm học phí với số lượng sinh viên thực tế có thể tuyển được. Do đó, việc điều chỉnh học phí nhằm thay đổi ấn tượng ban đầu rằng trường quá đắt đỏ, qua đó khuyến khích nhiều người nộp hồ sơ hơn.

Tuy nhiên, hiệu quả lâu dài của việc giảm học phí đối với tuyển sinh vẫn chưa rõ ràng. Ví dụ, trường hợp của Emory & Henry cho thấy mức học phí giảm không đồng nghĩa sinh viên được hưởng mức hỗ trợ tài chính như trước.

Trước đây, trường cấp học bổng thành tích lên tới 23.000 USD, trong khi học phí gần 40.000 USD. Theo chính sách mới, học phí giảm xuống còn 19.990 USD, nhưng học bổng do trường cấp chỉ còn 5.000 USD trở xuống.

Bên cạnh đó, một nghiên cứu được bình duyệt năm 2022 cho thấy có rất ít bằng chứng chứng minh việc giảm mạnh học phí niêm yết thường xuyên giúp tăng số lượng sinh viên năm nhất trong dài hạn.