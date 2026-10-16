Phú Thọ: Tổ chức Chương trình 'Chắp cánh ước mơ – Vinh danh khuyến học, khuyến tài Đất Tổ' năm 2026

Với ý nghĩa của Chương trình, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Phạm Đại Dương; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMT Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bùi Thị Minh; Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn; cùng nhiều lãnh đạo HĐND, UBND, UB MTTQ tỉnh; lãnh đạo Ngân hàng LPBank, các Sở ban ngành cùng các nhà giáo và các em học sinh, sinh viên đạt thành tích xuất sắc.

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương phát biểu tại hội nghị

Theo báo cáo tại hội nghị, năm học 2025 - 2026, Phú Thọ tự hào đạt những kết quả nổi bật trong sự nghiệp giáo dục - đào tạo, chất lượng giáo dục đại trà giữ vững vị thế đứng trong tốp đầu cả nước; giáo dục mũi nhọn tỏa sáng, đứng thứ 3/34 tỉnh về số lượng và chất lượng giải trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia cấp THPT. Trên đấu trường khu vực, quốc tế, học sinh Phú Thọ đã giành 4 Huy chương Olympic. Phú Thọ cũng xuất sắc xếp thứ 3 toàn quốc Cuộc thi Khoa học kỹ thuật; đứng thứ 4 toàn quốc Cuộc thi Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp cùng nhiều giải cao về AI, Robotics.

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương trao lẵng hoa chúc mừng Hội khuyến học tỉnh

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương biểu dương thành tích xuất sắc của các em học sinh, các thầy cô giáo đã đạt được trong năm học vừa qua. Đặc biệt, năm 2026, Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời có chủ đề “Thực học, thực hành, làm chủ công nghệ số và trí tuệ nhân tạo để xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời”, Đống chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh thông điệp: học phải đi đôi với hành, tri thức phải được chuyển hóa thành năng lực, công nghệ phải phục vụ con người và sự phát triển của con người. Không gian phát triển sau hợp nhất tỉnh mở ra nhiều cơ hội mới, đồng thời đặt ra yêu cầu về nguồn nhân lực có chất lượng tương xứng. Hạ tầng, nhà máy và nguồn vốn chỉ phát huy hiệu quả khi được vận hành, khai thác bởi đội ngũ nhân lực đủ năng lực và khả năng sáng tạo. Vì vậy, chăm lo giáo dục, bồi dưỡng tài năng, nâng cao dân trí là nhiệm vụ quan trọng để chuẩn bị nguồn lực cho sự phát triển lâu dài của tỉnh.

Các em học sinh vinh dự được vinh danh và khen thưởng

Để tinh thần ấy đi vào cuộc sống, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kêu gọi các cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp và toàn xã hội cùng chung tay tạo điều kiện để mỗi người đều có cơ hội học tập, mỗi tài năng được bồi dưỡng, phát huy; đưa việc tự học trở thành nét đẹp thường xuyên trong mỗi gia đình, cơ quan, cộng đồng.

Khẳng định Chương trình Chắp cánh ước mơ – Vinh danh khuyến học, khuyến tài là điểm tựa nâng bước tài năng trẻ, thắp sáng tinh thần hiếu học, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho rằng: sự quan tâm chăm lo cho sự nghiệp giáo dục, bồi dưỡng nhân tài hôm nay chính là sự chuẩn bị cho sự phát triển lâu dài của tỉnh. Chia sẻ với các em học sinh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn: các em tiếp tục giữ vững tinh thần tự học và chuẩn bị hành trang cho tương lai để trở thành công dân toàn cầu. Bên cạnh việc học tập để tiếp thu kiến thức, các em nên giữ thói quen đọc sách, học ngoại ngữ, nghệ thuật và làm chủ công nghệ; rèn luyện thể chất, kỹ năng sống và tính kỷ luật; nuôi dưỡng ước mơ và hãy nghĩ đến việc mình có thể làm gì cho quê hương. Khi mỗi tài năng được chắp cánh sẽ góp phần hiện thực hóa khát vọng “Hội tụ hiền tài Đất Tổ, tỏa sáng nguyên khí quốc gia”, xây dựng quê hướng Phú Thọ ngày càng giàu đẹp.

Vinh danh những người có nhiều đóng góp cho công tác khuyến học

Tại Chương trình, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Phạm Đại Dương cùng các lãnh đạo tỉnh đã trao Bằng khen, phần thưởng cho 4 học sinh đạt huy chương Olympic quốc tế và 3 học sinh đạt huy chương tại các giải thể thao quốc tế, với tổng giá trị tiền thưởng 800 triệu đồng. Trao Bằng khen và trao thưởng cho 8 học sinh đạt giải Nhất quốc gia các môn văn hóa; 16 học sinh, vận động viên đạt huy chương Vàng các giải thể thao quốc gia, giải Nhất cuộc thi Khởi nghiệp cấp quốc gia.

Chương trình cũng đã vinh danh, trao thưởng 45 học sinh đạt giải Nhì quốc gia các môn văn hóa, Khoa học kỹ thuật; trao thưởng 11 giáo viên, huấn luyện viên bồi dưỡng học sinh đạt huy chương quốc tế, khu vực với các môn văn hóa, thể thao. Vinh danh và trao thưởng 16 giáo viên, huấn luyện viên bồi dưỡng học sinh đạt giải Nhất quốc gia các môn văn hóa, thể thao, cuộc thi khởi nghiệp. Nhân dịp này, 22 cán bộ khuyến học tiêu biểu trên địa bàn tỉnh cũng được biểu dương, khen thưởng. Tổng giá trị các phần thưởng và các suất học bổng tại Chương trình là 1,7 tỷ đồng.

Sự kiện thu hút nhiều đại biểu, thầy cô giáo, các em học sinh tham dự

Đồng hành cùng sự nghiệp giáo dục 15 năm qua, Hội Khuyến học tỉnh và Quỹ Khuyến học, khuyến tài Đất Tổ đã khen thưởng hàng chục nghìn lượt học sinh, sinh viên, vận động viên, giáo viên, huấn luyện viên; trao học bổng cho hơn 3.000 học sinh khó khăn, với tổng trị giá trên 20 tỷ đồng. Đây sẽ là nguồn động lực để học sinh, giáo viên Đất Tổ luôn nỗ lực, quyết tâm thi đua dạy tốt, học tốt; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực vì sự phát triển bền vững trên quê hương Đất Tổ.