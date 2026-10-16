Hội Khuyến học triển khai các văn bản về đánh giá, công nhận mô hình cộng đồng học tập

Các học viên tham gia lớp tập huấn.

Tại hội nghị, các học viên được hướng dẫn sử dụng phần mềm đánh giá, công nhận “Công dân học tập” theo Bộ Tiêu chí đánh giá và công nhận mô hình “Công dân học tập” ban hành kèm theo Quyết định số 324/2023/QĐ-KHVN ngày 25/10/2023 của Hội Khuyến học Việt Nam; hướng dẫn thực hành các thao tác, quy trình sử dụng phần mềm trong quá trình triển khai tại cơ sở trên máy tính; triển khai Thông tư số 25/2023/TT-BGDĐT ngày 27/12/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về đánh giá, công nhận “Cộng đồng học tập”; Hướng dẫn số 743/HD-UBND ngày 29/3/2024 của UBND tỉnh về đánh giá, công nhận “Cộng đồng học tập” trên địa bàn tỉnh.

Thông qua lớp tập huấn, các học viên được cập nhật kiến thức, nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin, năng lực số trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Đồng thời, nắm vững các quy định, tiêu chí và quy trình đánh giá, công nhận các mô hình học tập, góp phần nâng cao chất lượng triển khai phong trào học tập suốt đời tại địa phương.