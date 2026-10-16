Chính phủ yêu cầu rà soát thanh niên '3 không'

Các tỉnh, thành phố thực hiện rà soát, đánh giá thực trạng thanh niên "3 không". Ảnh minh họa: CGTN.

Chỉ đạo trên được đưa ra tại Thông báo kết luận của Phó thủ tướng tại cuộc họp về tiến độ sắp xếp các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông; tình hình, tiến độ triển khai xây dựng và vận hành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới.

Theo số liệu từ Cục Thống kê, trong quý III năm 2026, Việt Nam hiện có khoảng 1,6 triệu thanh niên (15-24 tuổi) rơi vào tình trạng "3 không": Không có việc làm, không đi học và không tham gia các chương trình đào tạo. Con số này chiếm 11,4% tổng số thanh niên.

Do vậy, Phó thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu Bộ GD&ĐT, các bộ, cơ quan liên quan, các địa phương khẩn trương rà soát, có các giải pháp khắc phục tình trạng này.

Trong đó, các tỉnh, thành phố thực hiện rà soát, đánh giá thực trạng thanh niên từ 15-24 tuổi không có việc làm, không đi học và không tham gia các chương trình đào tạo trên địa bàn; làm rõ nguyên nhân, nhất là tình trạng bỏ học, không tiếp tục học sau THCS và THPT.

Các địa phương phải có giải pháp cụ thể về phân luồng, hướng nghiệp, hỗ trợ học nghề, kết nối việc làm; phát huy vai trò của chính quyền cấp xã, cơ sở giáo dục và doanh nghiệp.

"Không để thanh niên rời nhà trường nhưng thiếu cơ hội tiếp tục học tập, đào tạo hoặc tham gia thị trường lao động", kết luận nêu rõ.

Bộ GD&ĐT được giao chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan rà soát, nâng cao hiệu quả công tác hướng nghiệp, phân luồng; nghiên cứu cơ chế hỗ trợ học sinh, sinh viên chuyển tiếp từ nhà trường sang học nghề, việc làm.

Việc liên kết giữa cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp cần được tăng cường.

Phó Thủ tướng yêu cầu chuyển từ chú trọng số lượng tuyển sinh, đào tạo sang đánh giá kết quả thực chất, trong đó quan tâm đến khả năng tiếp tục học tập, tìm được việc làm và thích ứng với thị trường lao động của người học sau tốt nghiệp.