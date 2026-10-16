Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5–6 tuổi từ 1/11/2026: Cha mẹ cần lưu ý gì?

Giáo dục mầm non là bậc học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân của Việt Nam, góp phần hình thành những nền tảng ban đầu về thể chất, nhận thức, ngôn ngữ và kỹ năng xã hội cho trẻ. Việc bảo đảm trẻ được tiếp cận giáo dục mầm non trước khi bước vào bậc tiểu học có ý nghĩa quan trọng đối với quá trình học tập và phát triển sau này.

Theo Nghị định số 353/2026/NĐ-CP, đối tượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 5 đến 6 tuổi là trẻ em trong độ tuổi này chưa hoàn thành chương trình giáo dục mầm non. Việc thực hiện phổ cập góp phần tạo điều kiện để trẻ tiếp cận giáo dục mầm non, chuẩn bị nền tảng cần thiết trước khi bước vào bậc tiểu học.

Bên cạnh việc thực hiện chương trình giáo dục, sự phối hợp giữa gia đình và nhà trường cũng có vai trò quan trọng trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình học tập, phát triển của trẻ.