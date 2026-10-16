Trường Mầm non Hóa Quỳ: Đổi mới, sáng tạo thi đua 'Dạy tốt, học tốt' ngay từ đầu năm học

Trường Mầm non Hóa Quỳ được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 trường trên địa bàn xã Hóa Quỳ (Thanh Hóa), đó là: Trường Mầm non Hóa Quỳ, Trường Mầm non Xuân Quỳ và Trường Mầm non Bình Lương. Hiện nay, Nhà trường có 1 trường chính và 2 phân hiệu (phân hiệu Xuân Quỳ và phân hiệu Bình Lương).

Lãnh đạo xã Hóa Quỳ tặng hoa chúc mừng Trường Mầm non Hóa Quỳ nhân ngày khai giảng năm học mới 2026 - 2027.

Với phương châm “Lấy trẻ làm trung tâm”, thời gian qua, Trường Mầm non Hóa Quỳ luôn tập trung đổi mới, thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục, chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ.

Năm học 2026 – 2027, Nhà trường có 29 nhóm lớp với tổng số 598 trẻ. Để phụ huynh học sinh thực sự yên tâm khi gửi gắm trẻ, Ban giám hiệu nhà trường luôn đầu tư, chú trọng việc nâng cao chế độ ăn uống cho trẻ, đảm bảo dinh dưỡng và quan tâm phát triển chiều cao, cân nặng cho trẻ. Thường xuyên phối hợp với trạm y tế xã tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho trẻ. Đồng thời tăng cường công tác huy động trẻ đúng độ tuổi ra lớp, góp phần tích cực vào việc hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi.

Để nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ toàn diện, nhà trường luôn xác định chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên là khâu then chốt. Năm học 2026 – 2027 nhà trường có tổng số 82 cán bộ, giáo viên và nhân viên. Tập thể cán bộ, giáo viên và nhân viên Trường Mầm non Hóa Quỳ xác định nhiệm vụ trọng tâm vừa nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ, vừa tập trung tái thiết hệ thống cơ sở vật chất. Nhờ sự đoàn kết, đồng lòng, đội ngũ giáo viên nơi đây không ngừng học tập, trau dồi, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, góp phần đưa chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ không ngừng được nâng lên.

Lãnh đạo xã Hóa Quỳ chụp ảnh lưu niệm cùng tập thể cán bộ, giáo viên và nhân viên Trường Mầm non Hóa Quỳ.

Đầu năm học 2026 – 2027, để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, nhà trường sử dụng nguồn thực phẩm do các nhà cung cấp có uy tín đảm bảo thực phẩm tươi ngon, bảo đảm dinh dưỡng, xây dựng thực đơn phong phú, hợp lý, cân đối theo từng lứa tuổi, từng mùa. Nhà trường thường xuyên phối hợp với Trạm Y tế xã thực hiện tốt công tác chăm sóc nuôi dưỡng, theo dõi, kiểm tra sức khỏe định kỳ cho trẻ, phòng chống dịch bệnh và triển khai công tác y tế trường học; tích cực tuyên truyền sâu rộng cho phụ huynh và cộng đồng về phương pháp nuôi dạy trẻ khoa học; chú trọng lấy trẻ làm trung tâm, phát huy tích cực chủ động sáng tạo của trẻ trong vui chơi, học tập, tự khám phá trải nghiệm nâng cao nhận thức, hiểu biết qua từng hoạt động.

Cô Nguyễn Thị Thu - Hiệu trưởng Trường Mầm non Hóa Quỳ chia sẻ: “Sau sáp nhập để nhà trường đi vào ổn định như hôm nay, nhà trường luôn nhận được sự chỉ đạo sâu sát của Sở GD&ĐT Thanh Hóa và sự quan tâm của Đảng ủy, HĐND, UBND xã Hóa Quỳ. Sự nhiệt tình, yêu nghề của đội ngũ cán bộ, giáo viên và nhân viên trong công việc. Đặc biệt, được các bậc phụ huynh nhiệt tình ủng hộ, kết hợp chặt chẽ giữa gia đình và nhà trường nên chất lượng chăm sóc và giáo dục trẻ ngày càng được nâng lên”.

Thực hiện chủ đề năm học 2026 - 2027 của cấp học mầm non: Xây dựng trường mầm non hạnh phúc, lấy trẻ làm trung tâm gắn với việc thực hiện các chuyên đề chung của ngành giáo dục. Nhà trường tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ. Tăng cường đề xuất cấp có thẩm quyền đầu tư hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị đồ dùng, bảo đảm đủ điều kiện cho việc dạy và học. Tập trung đổi mới phương pháp, nâng cao hiệu quả quản lý giáo dục; phát triển đội ngũ cán bộ, giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện, góp phần tạo sự phát triển vững chắc của bậc học mầm non xã nhà. Tích cực đổi mới sáng tạo trong các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ, nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, từng bước đáp ứng nhu cầu học tập, vui chơi và trải nghiệm của trẻ, qua đó tác động tích cực đến quá trình hình thành và phát triển toàn diện nhân cách của trẻ”.

Với khí thế thi đua “dạy tốt, học tốt” ngay từ đầu năm học mới, tin rằng Trường Mầm non Hóa Quỳ tiếp tục hoàn thành các mục tiêu trong năm học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường ngày một phát triển.