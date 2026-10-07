Lớp tập huấn công tác văn hóa trong Công an nhân dân tham quan Trường Sĩ quan Không quân

Tại chương trình, Đoàn xem video truyền thống, tìm hiểu hệ thống thiết chế văn hóa; dâng hương tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, tham quan nhà truyền thống, phòng Hồ Chí Minh (Tiểu đoàn quản lý học viên phi công quân sự), thư viện và Trung tâm Mô phỏng. Đoàn tìm hiểu cách tổ chức, khai thác thiết chế văn hóa gắn với giáo dục truyền thống, xây dựng môi trường văn hóa, nâng cao đời sống tinh thần và động cơ học tập, rèn luyện cho học viên.

Thiếu tướng Lê Văn Uy, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trường Sĩ quan Không quân phát biểu tại buổi tiếp.

Phát biểu tại buổi tiếp, Thiếu tướng Lê Văn Uy, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Nhà trường nhấn mạnh vai trò của thiết chế văn hóa trong giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống, xây dựng nhân cách và đời sống văn hóa tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ.

Các học viên tham gia lớp tập huấn.

Lớp tập huấn tham quan giới thiệu Phòng Hồ Chí Minh, Tiểu đoàn 3, Trường Sĩ quan Không quân.

Đại tá Nguyễn Đình Thảo, Trưởng phòng Văn hóa văn nghệ, Cục Công tác Chính trị, Bộ Công an cảm ơn Nhà trường đã chuẩn bị chu đáo chương trình, đồng thời khẳng định những kinh nghiệm thực tế sẽ góp phần nâng cao hiệu quả công tác văn hóa trong Công an nhân dân.