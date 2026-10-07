[Ảnh] Mô hình trường học an toàn giao thông cần nhân rộng

Trường tiểu học Phan Chu Trinh trước giờ tan học, phụ huynh được tạo điều kiện vào sân trường để đón học sinh. Ảnh: Công Nghĩa

Cô Phạm Thị Hà, Hiệu trưởng Trường tiểu học Phan Chu Trinh chia sẻ: Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, nhà trường đã xây dựng các video clip hướng dẫn chi tiết quy trình đậu xe cho phụ huynh. Thay vì đậu xe tràn lan ngoài đường làm ảnh hưởng đến giao thông, nhà trường đã kẻ sẵn các ô màu vàng ngay bên trong sân. Phụ huynh có thể di chuyển phương tiện vào tận sân trường, đậu đúng vạch kẻ để đón con trật tự và an toàn. Đối với phụ huynh đón học sinh bằng xe hơi, nhà trường tuyên truyền, hướng dẫn đậu xe đúng nơi quy định, nhất là chú ý đảm bảo an toàn khi di chuyển để tránh các sự cố giao thông.

Phụ huynh xếp hàng ngay ngắn trong các ô vạch sơn màu vàng để sẵn sàng đón học sinh sau giờ tan học. Ảnh: Công Nghĩa

Đến giờ tan học, học sinh được rèn luyện thói quen tự giác xếp hàng từ trong lớp, sau đó di chuyển ra khu vực phụ huynh đang chờ sẵn tại các ô quy định. Bên cạnh đó, nhà trường cũng quán triệt phụ huynh khi vào sân đón con cần tuân thủ các quy định: ăn mặc lịch sự, giữ gìn trật tự, không chen lấn và đảm bảo vệ sinh chung.

Nhờ sự đồng thuận và phối hợp chặt chẽ từ phía phụ huynh, tình trạng ùn ứ phương tiện và nguy cơ mất an toàn giao thông trước cổng Trường tiểu học Phan Chu Trinh đã được giải quyết dứt điểm trong mỗi buổi đưa, đón học sinh.

Phụ huynh đậu xe máy ngay ngắn trong sân trường theo đúng hướng dẫn. Ảnh: Công Nghĩa

Học sinh xếp hàng ra khu vực phía trước, nơi có phụ huynh chờ đón trong trật tự. Ảnh: Công Nghĩa

Các em học sinh được rèn luyện tính kỷ luật trong cả giờ tan trường. Ảnh: Công Nghĩa

Văn hóa xếp hàng khi tan trường đã được nhà trường chú trọng rèn luyện cho học sinh. Ảnh: Công Nghĩa

Bảo vệ của nhà trường hướng dẫn phụ huynh và học sinh ra về an toàn. Ảnh: Công Nghĩa

Phụ huynh chờ đón con từ trường về nhà. Ảnh: Công Nghĩa

Một phụ huynh gọi con từ xa, giúp con biết vị trí khu vực đậu xe. Ảnh: Công Nghĩa

Niềm vui được gặp lại con sau buổi học của phụ huynh. Ảnh: Công Nghĩa

Phụ huynh và học sinh đều chấp hành đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy. Ảnh: Công Nghĩa