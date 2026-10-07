[Ảnh] Mô hình trường học an toàn giao thông cần nhân rộng
Là ngôi trường có sĩ số đông, nằm trong khu dân cư đông đúc và tuyến đường phía trước cổng trường nhỏ hẹp, Trường tiểu học Phan Chu Trinh (phường Tân Triều, thành phố Đồng Nai) đã triển khai hiệu quả mô hình "Trường học an toàn giao thông". Cách làm này giúp phụ huynh đưa đón con em thuận tiện, giải quyết tình trạng ùn tắc trước cổng trường và đảm bảo an toàn chung.
Cô Phạm Thị Hà, Hiệu trưởng Trường tiểu học Phan Chu Trinh chia sẻ: Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, nhà trường đã xây dựng các video clip hướng dẫn chi tiết quy trình đậu xe cho phụ huynh. Thay vì đậu xe tràn lan ngoài đường làm ảnh hưởng đến giao thông, nhà trường đã kẻ sẵn các ô màu vàng ngay bên trong sân. Phụ huynh có thể di chuyển phương tiện vào tận sân trường, đậu đúng vạch kẻ để đón con trật tự và an toàn. Đối với phụ huynh đón học sinh bằng xe hơi, nhà trường tuyên truyền, hướng dẫn đậu xe đúng nơi quy định, nhất là chú ý đảm bảo an toàn khi di chuyển để tránh các sự cố giao thông.
Đến giờ tan học, học sinh được rèn luyện thói quen tự giác xếp hàng từ trong lớp, sau đó di chuyển ra khu vực phụ huynh đang chờ sẵn tại các ô quy định. Bên cạnh đó, nhà trường cũng quán triệt phụ huynh khi vào sân đón con cần tuân thủ các quy định: ăn mặc lịch sự, giữ gìn trật tự, không chen lấn và đảm bảo vệ sinh chung.
Nhờ sự đồng thuận và phối hợp chặt chẽ từ phía phụ huynh, tình trạng ùn ứ phương tiện và nguy cơ mất an toàn giao thông trước cổng Trường tiểu học Phan Chu Trinh đã được giải quyết dứt điểm trong mỗi buổi đưa, đón học sinh.
Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/xa-hoi/giao-duc/202610/anh-mo-hinh-truong-hoc-an-toan-giao-thong-can-nhan-rong-ce03a93/