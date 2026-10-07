17 cơ sở giáo dục đại học đạt tiêu chuẩn chất lượng nước ngoài

Danh sách gồm các cơ sở giáo dục đại học được đánh giá bởi nhiều tổ chức kiểm định quốc tế, trong đó có các tổ chức đến từ Pháp, Đức, Anh, Nhật Bản và mạng lưới kiểm định chất lượng giáo dục đại học khu vực Đông Nam Á.

Đứng đầu danh sách là Trường Đại học Bách khoa thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM với ba kết quả đánh giá. Trường được Hội đồng Đánh giá nghiên cứu và giáo dục đại học cấp cao của Pháp (HCERES) đánh giá vào tháng 3/2017 và tháng 11/2023; đồng thời được Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (AUN-QA) đánh giá vào tháng 9/2017. Trong đó, giấy chứng nhận từ đợt đánh giá HCERES tháng 11/2023 được cấp ngày 10/4/2024, có giá trị đến 10/4/2029.

Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội đạt tiêu chuẩn chất lượng của Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á - AUN-QA. (Ảnh minh họa: VNU)

Trường Đại học Bách khoa thuộc Đại học Đà Nẵng, Đại học Bách khoa Hà Nội và Trường Đại học Xây dựng Hà Nội đều được HCERES đánh giá. Các đợt đánh giá gần nhất diễn ra vào tháng 11/2023, giấy chứng nhận được cấp ngày 10/4/2024 và có giá trị đến 10/4/2029.

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội được AUN-QA đánh giá vào tháng 1/2017. Giấy chứng nhận được cấp ngày 20/2/2017, có giá trị đến 19/2/2022.

Trường Đại học Tôn Đức Thắng có hai kết quả đánh giá, gồm HCERES vào tháng 4/2018 và Quỹ Kiểm định các chương trình đào tạo kinh doanh quốc tế (FIBAA) vào tháng 12/2023. Giấy chứng nhận FIBAA được cấp ngày 6/3/2024, có giá trị đến 5/3/2030.

Trường Đại học Quốc tế thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM được AUN-QA đánh giá vào tháng 11/2018 và Tổ chức Kiểm định quốc tế các chương trình đào tạo kỹ thuật, tin học, khoa học tự nhiên và toán học (ASIIN) đánh giá vào tháng 10/2023. Giấy chứng nhận ASIIN được cấp ngày 8/12/2023, có giá trị đến 30/9/2030.

Đại học Kinh tế TP.HCM được FIBAA đánh giá vào tháng 8/2022. Giấy chứng nhận được cấp ngày 30/11/2022, có giá trị đến 29/11/2027.

17 trường đại học được công nhận đạt chuẩn chất lượng theo tiêu chuẩn nước ngoài.

Trường Đại học Anh quốc Việt Nam (BUV) được Cơ quan Đảm bảo chất lượng giáo dục đại học Anh (Quality Assurance Agency for Higher Education - QAA) đánh giá vào tháng 10/2022. Giấy chứng nhận được cấp ngày 12/12/2022, có giá trị đến 11/12/2027.

Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội được HCERES đánh giá vào tháng 5/2023. Giấy chứng nhận được cấp ngày 7/11/2023, có giá trị đến 7/11/2028.

Trường Đại học Văn Lang được FIBAA đánh giá vào tháng 9/2023. Giấy chứng nhận được cấp ngày 6/3/2024, có giá trị đến 5/3/2030.

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân được FIBAA đánh giá vào tháng 12/2023. Giấy chứng nhận được cấp ngày 6/3/2024, có giá trị đến 5/3/2030.

Trường Đại học Lạc Hồng được AUN-QA đánh giá vào tháng 6/2024. Giấy chứng nhận được cấp ngày 14/7/2024, có giá trị đến 13/7/2029.

Trường Đại học Hoa Sen được ASIIN đánh giá vào tháng 10/2024. Giấy chứng nhận được cấp ngày 25/3/2025, có giá trị đến 15/4/2026.

Trường Đại học Việt Nhật được Hiệp hội Kiểm định đại học Nhật Bản (JUAA) đánh giá vào tháng 3/2025. Giấy chứng nhận được cấp ngày 27/5/2025, có giá trị đến 26/5/2031.

Trường Đại học VinUni được FIBAA đánh giá vào tháng 10/2024. Giấy chứng nhận được cấp ngày 12/3/2025, có giá trị đến 11/3/2031.

Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM có hai kết quả đánh giá trong danh sách vừa được công bố. Trường được AUN-QA đánh giá vào tháng 5/2025. Giấy chứng nhận được cấp ngày 25/5/2025, có giá trị đến 24/5/2030. Đến tháng 3/2026, trường tiếp tục được QAA đánh giá. Giấy chứng nhận được cấp ngày 24/4/2026, có giá trị đến 23/4/2031.

Như vậy, trong 17 cơ sở giáo dục đại học được Cục Quản lý chất lượng công bố, có trường được đánh giá bởi một tổ chức, trong khi một số trường có kết quả từ 2-3 tổ chức kiểm định khác nhau.

Danh sách cũng công khai cụ thể thời điểm đánh giá, kết quả, ngày cấp và thời hạn của từng giấy chứng nhận, qua đó cung cấp thông tin về quá trình kiểm định chất lượng giáo dục theo các tiêu chuẩn nước ngoài của các cơ sở giáo dục đại học.