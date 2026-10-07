Giáo dục Bắc Ninh chuyển biến tích cực sau một năm thực hiện Nghị quyết 71

Chiều 7/10, đồng chí Mai Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo về kết quả sau 1 năm thực hiện Chương trình hành động số 06-CTr/TU ngày 5/11/2025 của Ban Thường vụ Thành ủy và Kế hoạch số 170/KH-UBND ngày 18/12/2025 của UBND thành phố thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Cùng dự có đại diện lãnh đạo các sở, ngành trên địa bàn thành phố.

Đồng chí Mai Sơn chủ trì buổi làm việc.

Triển khai đồng bộ gắn với thực tiễn

Sau 1 năm thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TƯ của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, thành phố đã có nhiều chuyển biến mạnh mẽ từ tư duy "quản lý hành chính" sang "quản trị hiện đại" và "kiến tạo phát triển" giáo dục và đào tạo.

Với sự tham mưu tích cực của ngành, nhiều chế độ chính sách vượt trội về giáo dục và đào tạo đã được phê duyệt. Ngân sách nhà nước chi cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm 2025 đạt hơn 12,8 nghìn tỷ đồng (chiếm 40,32% tổng chi thường xuyên ngân sách địa phương).

Quy mô, mạng lưới trường lớp được bố trí hợp lý, đáp ứng nhu cầu học tập của Nhân dân trong thành phố. Công tác chuyển đổi số được triển khai đồng bộ, đã hoàn thành chuyển đổi từ sổ sách giấy sang sử dụng hồ sơ điện tử trên phạm vi toàn thành phố.

Đồng chí Mai Sơn chỉ đạo kết luận tại buổi làm việc.

Bắc Ninh là địa phương đi đầu trong việc thí điểm đưa AI vào dạy và học môn Toán. Hệ thống học tập thích ứng giúp phân tích năng lực học sinh và cá nhân hóa lộ trình bài tập cho từng em. Tiên phong trong phát triển giáo dục STEM thông qua việc thực hiện Đề án phát triển giáo dục STEM/STEAM trong các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông thành phố Bắc Ninh giai đoạn 2025-2030, định hướng đến năm 2035.

Chất lượng giáo dục nằm trong nhóm đầu cả nước

Chất lượng giáo dục đại trà và giáo dục mũi nhọn tiếp tục được duy trì trong nhóm các tỉnh, thành phố dẫn đầu toàn quốc. Tại kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, thành phố có điểm trung bình xếp thứ 10 toàn quốc. Tại kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông năm học 2025 - 2026, thành phố đạt 174 giải, xếp thứ 6 toàn quốc. Tại các kỳ thi Olympic khu vực và quốc tế năm 2026, học sinh Bắc Ninh đạt 6 giải, xếp thứ hai toàn quốc, sau thành phố Hà Nội.

Đồng chí Tạ Việt Hùng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo phát biểu tại buổi làm việc.

Công tác phân luồng, tư vấn hướng nghiệp cho học sinh, sinh viên tiếp tục được quan tâm chỉ đạo tích cực; công tác bảo đảm an ninh, an toàn trường học tiếp tục được tăng cường và chỉ đạo thực hiện nghiêm túc; triển khai, thực hiện hiệu quả các hình thức tư vấn học đường; các mô hình về an ninh, an toàn trường học trong ngành Giáo dục được triển khai và nhân rộng hiệu quả trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố.

Thảo luận tại buổi làm việc, một số ý kiến nêu: Cơ sở vật chất trường lớp chưa đồng đều giữa các cấp học và địa bàn. Một số trường có nguy cơ không duy trì được các tiêu chí trường chuẩn quốc gia khi quy mô học sinh tăng sau sắp xếp mạng lưới trường học.

Quy mô số lớp, số học sinh cấp trung học phổ thông, giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên tăng nhanh. Thiếu giáo viên ở các cấp học, trình độ, kỹ năng số và năng lực ứng dụng AI của một bộ phận cán bộ quản lý, giáo viên còn chưa đồng đều, cần tiếp tục được đào tạo, bồi dưỡng.

Đội ngũ nhà giáo, đặc biệt là nhà giáo giảng dạy các ngành, nghề công nghệ cao, công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và công nghệ số còn thiếu; việc thu hút chuyên gia, kỹ sư có trình độ cao tham gia giảng dạy còn khó khăn.

Đổi mới toàn diện giáo dục và đào tạo

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Mai Sơn ghi nhận nỗ lực của các ngành, địa phương đặc biệt là ngành Giáo dục và Đào tạo Bắc Ninh. Đồng chí khẳng định, thời gian qua, thành phố Bắc Ninh ưu tiên nguồn lực đầu tư cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo bằng nhiều chính sách ưu việt, tạo điều kiện tốt nhất để nâng cao chất lượng dạy và học.

Lãnh đạo Sở Nội vụ phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí đề nghị ngành Giáo dục tăng cường chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục đại trà và giáo dục mũi nhọn. Tiếp tục triển khai hiệu quả chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; thực hiện hiệu quả kế hoạch phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi thành phố Bắc Ninh giai đoạn 2026-2030.

Trong đó chú trọng nâng cao chất lượng công tác kiểm định chất lượng giáo dục và trường chuẩn quốc gia, nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ để thực hiện mục tiêu đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ 2 trong nhà trường, phát triển giáo dục nghề nghiệp, gắn đào tạo với nhu cầu thị trường lao động và yêu cầu phát triển của thành phố.

Sau sắp xếp mạng lưới trường học, đồng chí yêu cầu tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên. Sở Giáo dục và Đào tạo và các xã, phường tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học và hạ tầng số đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Trong đó tập trung cao đầu tư cho cấp trung học phổ thông đang có nhu cầu cao về mở rộng quy mô trường lớp.

Đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý, dạy học và kiểm tra, đánh giá; mở rộng ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản trị nhà trường, xây dựng học liệu số, hỗ trợ giáo viên đổi mới phương pháp dạy học và phát triển năng lực số cho học sinh; triển khai hiệu quả Đề án phát triển giáo dục STEM/STEAM theo lộ trình.

Đồng chí đề nghị ngành giáo dục quan tâm chỉ đạo bữa ăn bán trú bảo đảm dinh dưỡng, an toàn vệ sinh thực phẩm để học sinh phát triển toàn diện về đức, trí, thể, mỹ.