TP.HCM khuyến khích phụ huynh giám sát nguồn thực phẩm trong trường

Học sinh tham gia bán trú tại TP.HCM. Ảnh: Khương Nguyễn.

Trước những phản ánh liên quan chất lượng bữa ăn bán trú đầu năm học, Sở An toàn thực phẩm TP.HCM cho biết đang tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm theo hướng xuyên suốt từ nguồn cung cấp đến khi suất ăn đưa tới học sinh.

Phát huy vai trò giám sát của phụ huynh

Một trong những giải pháp được cơ quan này nhấn mạnh là phát huy vai trò giám sát của phụ huynh. Sở khuyến khích các cơ sở giáo dục phối hợp chặt chẽ với ban đại diện cha mẹ học sinh, tạo điều kiện để phụ huynh tham gia vào quá trình giám sát bữa ăn học đường.

Theo đó, phụ huynh có thể tham gia giám sát nguồn thực phẩm, quá trình chia suất ăn, đồng thời cùng giáo viên và học sinh kiểm chứng, đánh giá chất lượng bữa ăn.

Trong điều kiện đủ khả năng, phụ huynh có thể tham gia kiểm tra khu vực chế biến và thực hiện test nhanh đối với một số nhóm nguyên liệu, thực phẩm có nguy cơ cao.

Khi phát hiện những vấn đề bất thường, phụ huynh được khuyến khích kịp thời phản ánh với nhà trường hoặc cơ quan có thẩm quyền. Sở An toàn thực phẩm cho rằng việc phát huy vai trò giám sát này cần thực hiện trên cơ sở phối hợp với nhà trường, qua đó tăng tính công khai, minh bạch và trách nhiệm của các bên trong tổ chức bữa ăn học đường.

Cùng với sự tham gia của phụ huynh, sở xác định việc nâng cao kiến thức và kỹ năng về an toàn thực phẩm cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên bếp ăn, học sinh và cha mẹ học sinh là một nhiệm vụ quan trọng.

Trong thời gian qua, đơn vị đã tổ chức 9 lớp tập huấn với 5.116 người tham dự. Trong đó, 2 lớp hướng dẫn triển khai Chỉ thị số 33/CT-TTg dành cho 1.884 cán bộ; 7 lớp tập huấn về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm dành cho 3.232 hiệu trưởng, nhân viên y tế các trường học trên toàn thành phố.

Nhân viên chuẩn bị suất ăn bán trú cho học sinh TP.HCM. Ảnh: Khương Nguyễn.

Siết kiểm soát nguồn thực phẩm

Bên cạnh việc tăng cường giám sát tại trường, TP.HCM đang triển khai các giải pháp kiểm soát toàn bộ chuỗi cung ứng thực phẩm vào cơ sở giáo dục.

Theo Sở An toàn thực phẩm TP.HCM, việc kiểm soát sẽ thực hiện từ khâu lựa chọn nguồn cung cấp, giao nhận, sơ chế, bảo quản, chế biến đến khi cung cấp suất ăn cho học sinh.

Sở cũng tập trung đánh giá nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị và điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể, căng tin trường học và đơn vị cung cấp suất ăn.

Thành phố định hướng từng bước số hóa và công khai mạng lưới các đơn vị cung cấp thực phẩm an toàn, rõ nguồn gốc. Cùng với đó là tăng cường kiểm tra định kỳ hàng tháng và kiểm tra đột xuất đối với bếp ăn, căng tin trường học và cơ sở cung cấp thực phẩm, suất ăn; tập trung kiểm soát nguồn gốc, chất lượng và các nguy cơ ô nhiễm thực phẩm.

Sở cũng xây dựng quy trình, hướng dẫn chuyên môn nhằm kiểm soát toàn bộ quá trình cung cấp thực phẩm, từ lựa chọn nguyên liệu, sơ chế, bảo quản, chế biến đến cung cấp suất ăn. Các cơ sở giáo dục được hướng dẫn công khai, minh bạch thông tin về thực phẩm và bữa ăn học đường.

Để có cơ sở đánh giá năng lực các đơn vị cung cấp, Sở An toàn thực phẩm đề nghị 168 phường, xã, đặc khu rà soát, lập danh sách các cơ sở giáo dục có tổ chức bếp ăn, tiếp nhận suất ăn sẵn hoặc có căng tin.

Các cơ sở phải thực hiện khảo sát, cung cấp thông tin phục vụ đánh giá năng lực và điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm của các đơn vị cung cấp thực phẩm, suất ăn cho trường học.

Ngoài ra, TP.HCM cũng tăng cường phối hợp giữa Sở An toàn thực phẩm, Sở GD&ĐT, Công an thành phố, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan để kiểm soát an toàn thực phẩm trong toàn bộ quá trình đưa thực phẩm, suất ăn vào trường học.

Trong trường hợp xảy ra sự cố, Sở An toàn thực phẩm cho biết cơ quan chức năng sẽ thu thập thông tin, xác định thực phẩm liên quan, truy xuất nguồn gốc, xác định cơ sở sản xuất, kinh doanh, lô sản phẩm và các chủ thể liên quan để kiểm soát nguy cơ, ngăn thực phẩm không bảo đảm an toàn tiếp tục được cung cấp.

Song song đó, TP.HCM sẽ xây dựng và cập nhật cơ sở dữ liệu về cơ sở giáo dục, bếp ăn tập thể và các đơn vị cung cấp thực phẩm, suất ăn; tăng cường tiếp nhận, xử lý phản ánh về an toàn thực phẩm qua các kênh phù hợp.