Cô giáo mầm non cứu bé trai 2 tuổi nhận danh hiệu 'Thanh niên sống đẹp' 2026

Trung ương Đoàn trao Bằng khen và Huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" tặng cô giáo Hoàng Thị Hiền. (Ảnh: Tỉnh đoàn Nghệ An)

Ngày 10/10 tới đây, Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam sẽ phối hợp TCP Việt Nam và các đơn vị liên quan tổ chức Gala "Thanh niên sống đẹp" năm 2026 tại Thủ đô Hà Nội.

Qua đây, Ban tổ chức sẽ trao Giải thưởng "Thanh niên sống đẹp" năm 2026 tặng 15 thanh niên tiêu biểu, xuất sắc. Mỗi cá nhân sẽ được trao Bằng khen của Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, 10 triệu đồng và một số quà tặng có giá trị.

15 cá nhân nêu trên gồm:

1. Anh Phạm Thế Quang, giảng viên Khoa Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Học viện Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

2. Đại úy Cà Văn Minh, Phó đội trưởng Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Điện Biên.

3. Thiếu úy Nguyễn Hồng Ân, cán bộ Công an xã Thanh Tùng, tỉnh Cà Mau.

4. Thiếu tá Nguyễn Duy Khánh, Bí thư Chi đoàn Đồn Biên phòng Vàng Ma Chải, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu.

5. Anh Nguyễn Hữu Nhơn, Giám đốc Công ty TNHH Nấm Linh Chi Thương Nhân, tỉnh Lâm Đồng.

6. Chị Hoàng Thị Hiền, giáo viên Trường mầm non Nghĩa Hành, xã Nghĩa Hành, tỉnh Nghệ An.

7. Anh Phạm Văn Tiến, Ủy viên Ban Chấp hành Hội thiện nguyện Đom Đóm Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk.

8. Anh Phan Trung Hải, Ủy viên Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phường Phú Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh; Chi hội trưởng Chi hội Thanh niên "Tiệm cà-phê thạc sĩ".

9. Anh Nguyễn Hữu Trọng, bác sĩ, Bí thư Chi đoàn Khoa Khám bệnh, Bệnh viện 199, Bộ Công an.

10. Anh Nguyễn Khắc Cường, Ủy viên Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Nghệ An, Bí thư Chi đoàn khối Bến Thủy 1, phường Trường Vinh (tỉnh Nghệ An).

11. Anh Đinh Viết Tường, Ủy viên Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, hội viên Hội Thanh niên khuyết tật Việt Nam, nhà sáng tạo nội dung số.

12. Đại úy Bùi Tuấn Ngọc, Quân nhân chuyên nghiệp, Bí thư Đoàn cơ sở Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam-Lào.

13. Anh Đinh Văn Tâm, vận động viên Đội tuyển Wushu quốc gia.

14. Anh Phạm Lê Xuân Lộc, vận động viên Đội Xe đạp, cấp bậc hạ sĩ, Trung tâm Thể dục thể thao Quốc phòng II, Bộ Tham mưu Quân khu 7.

15. Anh Sùng Mạnh Hùng, Ủy viên Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Tuyên Quang, cán bộ Trung tâm dịch vụ công xã Đồng Văn (tỉnh Tuyên Quang).