Trên 23,8 nghìn lượt bài dự thi Tuần 2 Cuộc thi trực tuyến 'Tìm hiểu công tác cải cách hành chính tỉnh Sơn La' năm 2026

Công chức Sở Nội vụ tham gia cuộc thi.

Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu công tác cải cách hành chính tỉnh Sơn La” năm 2026 được UBND tỉnh tổ chức nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đối với nhiệm vụ cải cách hành chính.

Cuộc thi diễn ra trong 4 tuần, từ ngày 21/9 đến 15/10/2026, dành cho đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức thuộc khối Đảng, đoàn thể; các sở, ban, ngành và Đảng ủy, UBND các xã, phường trong tỉnh. Mỗi tuần, thí sinh được tham gia một lượt thi, gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm và một câu hỏi dự đoán số người tham gia, thời gian làm bài 20 phút. Nội dung cuộc thi tập trung vào chủ trương, chính sách, quy định và nhiệm vụ về cải cách hành chính, qua đó giúp cán bộ, công chức, viên chức chủ động cập nhật kiến thức, hiểu rõ hơn trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ. Hình thức thi trực tuyến tạo điều kiện để việc tìm hiểu cải cách hành chính trở nên thuận tiện, linh hoạt và có tính tương tác cao.

Viên chức Trung tâm Khuyến nông và Chuyển đổi số, Sở Nông nghiệp và Môi trường tham gia cuộc thi.

Tính đến 17 giờ 30 phút ngày 1/10/2026, đã có 23.897 lượt tham gia dự thi. Trong đó: 2.140 bài thi trả lời đúng 20/20 câu hỏi; 3.449 bài thi trả lời đúng 19/20 câu hỏi; 3.190 bài thi trả lời đúng 18/20 câu hỏi; số còn lại trả lời đúng dưới 18/20 câu hỏi; 584 bài thi không hợp lệ.

Kết quả tuần 2, Ban Tổ chức xét, công nhận giải thưởng theo 3 khối: Khối Đảng, đoàn thể; khối sở, ban, ngành và khối xã, phường.

Cụ thể, khối Đảng, đoàn thể: Giải Nhất thuộc về thí sinh Cầm Sơn Hà, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; giải Nhì, thí sinh Trịnh Thị Đức Hạnh, Văn phòng Tỉnh ủy; giải Ba, thí sinh Nguyễn Ngọc Tú, Văn phòng Tỉnh ủy; giải Khuyến khích, thí sinh Nhữ Thương Trần Huyền, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Đối với khối sở, ban, ngành: Giải Nhất thuộc về thí sinh Doãn Thị Thu Huyền, Sở Nội vụ; giải Nhì, thí sinh Tạ Thị Huyền Thanh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; giải Ba, thí sinh Nguyễn Thị Ngọc Hà, Sở Nội vụ; giải Khuyến khích, thí sinh Nguyễn Tiến Thành, Sở Nội vụ.

Khối xã, phường, giải Nhất thuộc về thí sinh Lừ Mai Khoa, UBND xã Mường Sại; giải Nhì, thí sinh Lê Phương Trang, Đảng ủy phường Chiềng Cơi; giải Ba, thí sinh Điêu Thùy Linh, UBND xã Quỳnh Nhai; giải Khuyến khích, thí sinh Lò Văn Duyên, UBND xã Nậm Ty.

Hiện nay, Ban tổ chức Cuộc thi đang tiếp tục triển khai Cuộc thi tuần 3 và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia dự thi.