Hà Nội tập trung giải bài toán 'đủ trường, đủ lớp, đủ giáo viên'

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội là cơ quan đầu mối, tập trung giải quyết vấn đề đủ trường, đủ lớp, đủ giáo viên của thành phố. Ảnh: IT

Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà ký ban hành Công văn số 5082/UBND-KGVX ngày 6/10/2026, về việc triển khai thực hiện Thông báo số 160-TB/VPTW ngày 29/8/2026 của Văn phòng Trung ương Đảng về kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Theo công văn, Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo là cơ quan đầu mối, tập trung giải quyết vấn đề “đủ trường, đủ lớp, đủ giáo viên”.

Sở Giáo dục và Đào tạo được giao chủ trì, phối hợp Uỷ ban nhân dân các xã, phường rà soát hiện trạng mạng lưới cơ sở giáo dục; xác định cụ thể quy mô học sinh, số trường, số lớp, sĩ số học sinh/lớp, nhu cầu trường, lớp theo từng năm, các địa bàn quá tải, có nguy cơ quá tải, các khu vực còn thiếu trường học và nhu cầu mở rộng, xây mới trường học.

Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp Sở Nội vụ, Uỷ ban nhân dân các xã, phường rà soát nhu cầu giáo viên theo từng cấp học, môn học, địa bàn; xác định cụ thể số lượng giáo viên thừa, thiếu và nhu cầu bổ sung đến năm 2030.

Đồng thời, xây dựng cơ sở dữ liệu và bản đồ số về trường, lớp, học sinh, giáo viên và nhu cầu phát triển mạng lưới trường học, làm cơ sở tham mưu thành phố quyết định đầu tư, điều tiết và bố trí nguồn lực.

Cùng với đó, Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp Uỷ ban nhân dân các xã, phường rà soát toàn bộ cơ sở vật chất trường học, tập trung vào các hạng mục tối thiểu và thiết yếu.

Các hạng mục cần khắc phục được thực hiện bằng nguồn lực của đơn vị; sửa chữa bằng ngân sách địa phương; đầu tư bằng ngân sách thành phố hoặc đầu tư theo dự án. Đối với những vấn đề cần tháo gỡ về đất đai, quy hoạch, thủ tục đầu tư, các đơn vị liên quan phải phối hợp xử lý.

Về nâng cao chất lượng giáo dục thực chất, Sở Giáo dục và Đào tạo được giao chủ trì đổi mới sâu sắc, toàn diện, từ quản trị nhà trường, xây dựng đội ngũ giáo viên đến nội dung, phương pháp dạy và học, thi, kiểm tra, đánh giá.

Trong đó, giảm lối truyền thụ một chiều, học thuộc, học đối phó, học chỉ để thi; đồng thời tăng cường tự học, thực hành, trải nghiệm, tư duy độc lập, sáng tạo và năng lực giải quyết vấn đề.

Đối với vấn đề đảm bảo bữa ăn bán trú, Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn chuyên môn, kiểm tra công tác y tế trường học, an toàn thực phẩm, dinh dưỡng học đường, sức khỏe tâm thần; hướng dẫn quy trình tổ chức bữa ăn bán trú, sử dụng công cụ truy xuất nguồn gốc thực phẩm của thành phố; tổ chức tập huấn, nâng cao năng lực cho cơ sở giáo dục và đơn vị cung cấp suất ăn.