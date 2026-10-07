Cô giáo dũng cảm được đặc cách trao Giải thưởng Thanh niên sống đẹp

Giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” của Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam nhằm tôn vinh những thanh niên có việc làm, hành động giàu lòng nhân ái, ý chí vươn lên, tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến, tạo những giá trị tích cực cho cộng đồng và xã hội.

15 cá nhân được tuyên dương năm nay có thành tích nổi bật trong nhiều lĩnh vực như học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tình nguyện, an sinh xã hội; chiến đấu, bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh trật tự; lao động sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế; giảng dạy; văn hóa, nghệ thuật và thể dục, thể thao.

Trong số các gương tiêu biểu, có cô giáo Hoàng Thị Hiền, 32 tuổi, giáo viên Trường Mầm non Nghĩa Hành, xã Nghĩa Hành, tỉnh Nghệ An. Cô Hiền được biết đến với hành động dũng cảm lao ra đường cứu một bé trai 2 tuổi trước đầu xe tải trên đường đến trường. Hành động quên mình khiến cô bị thương nặng, dập nát xương và phải phẫu thuật cắt bỏ chân phải.

Là mẹ đơn thân nuôi hai con nhỏ, hành động của cô giáo Hoàng Thị Hiền đã nhận sự cảm phục, chia sẻ của đông đảo cộng đồng. Cô được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Dũng cảm và nhận được nhiều sự hỗ trợ, tri ân.

Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam quyết định đặc cách trao Giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” cho cô giáo Hoàng Thị Hiền, dù cô quá 2 tuổi so với độ tuổi theo thể lệ giải thưởng. Trước đó, Trung ương Đoàn đã trao tặng Bằng khen và Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho cô.

Các cá nhân được trao Giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” năm 2026 gồm: Phạm Thế Quang, giảng viên Khoa Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Học viện Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; Cà Văn Minh Nam, Đại úy, Phó Đội trưởng Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Điện Biên; Nguyễn Hồng Ân, Thiếu úy, cán bộ Công an xã Thanh Tùng, tỉnh Cà Mau; Nguyễn Duy Khánh, Thiếu tá, Bí thư Chi đoàn Đồn Biên phòng Vàng Ma Chải, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu; Nguyễn Hữu Nhơn, Giám đốc Công ty TNHH Nấm Linh Chi Thương Nhân, tỉnh Lâm Đồng;

Hoàng Thị Hiền, giáo viên Trường Mầm non Nghĩa Hành, tỉnh Nghệ An; Phạm Văn Tiến, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Thiện nguyện Đom Đóm Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk; Phan Trung Hải, Ủy viên Hội LHTN Việt Nam phường Phú Thuận, TP Hồ Chí Minh; Nguyễn Hữu Trọng, bác sĩ, Bí thư Chi đoàn Khoa Khám bệnh, Bệnh viện 199, Bộ Công an; Nguyễn Khắc Cường, Ủy viên Hội LHTN Việt Nam tỉnh Nghệ An, Bí thư Chi đoàn khối Bến Thủy 1, phường Trường Vinh.

4 gương còn lại gồm Đinh Viết Tường, Ủy viên Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam, hội viên Hội Thanh niên Khuyết tật Việt Nam, nhà sáng tạo nội dung số; Bùi Tuấn Ngọc, Đại úy Quân nhân chuyên nghiệp, Bí thư Đoàn cơ sở Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội; Đinh Văn Tâm, vận động viên Đội tuyển Wushu Quốc gia; Phạm Lê Xuân Lộc, vận động viên Đội Xe đạp, Trung tâm Thể dục thể thao Quốc phòng II, Bộ Tham mưu Quân khu 7; Sùng Mạnh Hùng, Ủy viên Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Tuyên Quang, cán bộ Trung tâm Dịch vụ công xã Đồng Văn.

Chương trình Gala và lễ trao Giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” năm 2026 do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Công ty TNHH TCP Việt Nam phối hợp tổ chức ngày 10/10 tại Hà Nội. Đây là một trong những hoạt động nổi bật kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2026).

Mỗi cá nhân được trao Bằng khen, Giấy chứng nhận, biểu trưng Giải thưởng và phần thưởng trị giá 10 triệu đồng.