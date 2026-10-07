Xã Tiến Thắng: Gắn học tập suốt đời với làm chủ công nghệ

Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 được triển khai với chủ đề “Thực học, thực hành, làm chủ công nghệ số và trí tuệ nhân tạo để xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời”.

Bí thư Đảng ủy xã Tiến Thắng Vũ Duy Hùng phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: PV

Phát biểu khai mạc, Bí thư Đảng ủy xã Tiến Thắng Vũ Duy Hùng nhấn mạnh, việc gắn Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời với Ngày Chuyển đổi số quốc gia và Ngày Chuyển đổi số thành phố Hà Nội làm rõ yêu cầu học đi đôi với hành, ứng dụng tri thức và công nghệ để giải quyết những vấn đề thực tế.

Công nghệ số và trí tuệ nhân tạo mở ra thêm nhiều cơ hội học tập, nhưng đồng thời đòi hỏi mỗi người phải biết lựa chọn, kiểm chứng thông tin và sử dụng công nghệ có trách nhiệm. Đối với cán bộ, công chức, viên chức, học tập góp phần nâng cao năng lực giải quyết công việc và phục vụ người dân; với người lao động, giúp tiếp cận kỹ thuật mới, cải tiến cách làm; còn với người dân, những kỹ năng như sử dụng dịch vụ công trực tuyến, bảo vệ thông tin cá nhân, nhận diện hành vi lừa đảo trên mạng ngày càng cần thiết.

Để tinh thần “thực học, thực hành” đi vào cuộc sống, xã Tiến Thắng đề nghị các cơ quan, đơn vị gắn việc tự học, cập nhật kiến thức với nâng cao hiệu quả công việc; MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và Hội Khuyến học đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tham gia, tiếp tục xây dựng các mô hình “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập”.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ phát động.

Tại các thôn và Trung tâm học tập cộng đồng, nội dung học tập được định hướng gắn với nhu cầu thực tế như ứng dụng kỹ thuật trong sản xuất, chăm sóc sức khỏe, bảo vệ môi trường, sử dụng dịch vụ công trực tuyến và phòng tránh rủi ro trên môi trường mạng.

Đối với nhà trường, xã chú trọng phát triển văn hóa đọc, hướng dẫn phương pháp tự học, khai thác học liệu số; đồng thời giúp học sinh biết chọn lọc, kiểm chứng thông tin, sử dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo chủ động, an toàn, tôn trọng bản quyền và bảo vệ thông tin cá nhân.

Thông qua các hoạt động hưởng ứng, xã Tiến Thắng hướng tới đưa việc học trở thành nhu cầu thường xuyên của mỗi người, từ đó học để làm được việc, thực hành để nâng cao kỹ năng và làm chủ công nghệ để thích ứng với đời sống trong thời đại số.