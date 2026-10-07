An Giang giảng thử nghiệm chuyên đề phát triển kinh tế tập thể

Ông Lê Minh Hoan, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) chia sẻ thực tiễn về kinh tế tập thể, hợp tác xã và liên kết chuỗi tại địa phương.

Đây là hoạt động thuộc đề tài nghiên cứu khoa học cấp quốc gia, nhằm thu thập cơ sở khoa học, sư phạm và thực tiễn để hoàn thiện chương trình, giáo trình giảng dạy lý luận chính trị gắn với xây dựng nông thôn mới.

Chuyên đề được triển khai trong 8 tiết, gồm 4 tiết lý thuyết và 4 tiết thảo luận, thực hành. Nội dung tập trung vào quan điểm của Đảng về kinh tế tập thể; mô hình tổ chức, quản trị, liên kết chuỗi giá trị và cơ chế, chính sách phát triển kinh tế tập thể gắn với xây dựng nông thôn mới.

Đại biểu dự lễ khai giảng và giảng thử nghiệm chuyên đề “Phát triển kinh tế tập thể ở cơ sở”.

Tiến sĩ Trần Thị Thái, Chủ nhiệm đề tài, trực tiếp giảng phần lý thuyết. Ông Lê Minh Hoan, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn về kinh tế tập thể, hợp tác xã và liên kết chuỗi.

Ở phần thảo luận, học viên phân tích các tình huống thực tế về hợp tác xã, nhận diện những khó khăn trong liên kết sản xuất tại địa phương và đề xuất giải pháp có thể vận dụng vào công tác quản lý.