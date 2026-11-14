Tiếp sức bệnh nhân thận

Nặng gánh âu lo

Buổi chiều oi ả, cô bé người Vân Kiều Hồ Thị Lan Anh (SN 2009), trú tại xã Tân Lập, ngồi lọt thỏm ở hàng ghế dành cho bệnh nhân. Căn bệnh suy thận mạn giai đoạn cuối khiến Lan Anh khô gầy, nhỏ thó như một học sinh tiểu học. Sau khi được lọc máu, em ăn vội hộp cơm bình dân giá 15 nghìn đồng, rồi tất tả ra cổng bệnh viện để kịp bắt chuyến xe trở về nhà.

Niềm vui của bệnh nhân thận khi nhận được sự tiếp sức từ Quỹ Từ thiện Bông Sen - Ảnh: Q.H

Nhà Lan Anh nghèo nhất nhì bản. Ba và em trai của em đau ốm liên miên. Vì thế, khi nghe tin Lan Anh bị suy thận giai đoạn cuối, mẹ em là chị Hồ Thị Poong đứng ngồi không yên. Sau đợt phẫu thuật tạo cầu, khoản nợ của gia đình lớn hơn. Biết cả nhà chỉ dựa vào những buổi rẫy nương của mẹ, Lan Anh thường tự đón xe về bệnh viện lọc máu. Chỉ khi nào kiệt sức, em mới nhờ mẹ đi cùng. Ở viện, 2 mẹ con thường chia nhau hộp cơm đạm bạc.

Tại xã Ba Lòng, người mẹ trẻ Hồ Thị K Tứt (SN 1996) cũng đang trải qua tháng ngày mỏi mòn. Từng là cô gái vùng cao yêu đời, nụ cười của chị K Tứt dần tắt kể từ khi mắc bệnh thận. Gần 6 năm qua, mỗi tuần 3 lần, chị lại nhờ người chở ra tuyến Quốc lộ 9, rồi bắt xe về viện chạy thận. Cơ thể ốm yếu, như bị rút cạn sinh lực và gánh nặng chi phí điều trị, tàu xe khiến chị nhiều lần muốn bỏ cuộc. Suy nghĩ ấy chỉ thay đổi khi người mẹ trẻ nghĩ đến 3 đứa con thơ.

Nguồn kinh phí hỗ trợ hằng tháng tuy không lớn nhưng đã sưởi ấm lòng nhiều bệnh nhân thận - Ảnh: Q.H

Đối với chị K Tứt, em Lan Anh và nhiều bệnh nhân khác, căn bệnh thận là thử thách khắc nghiệt đối với cuộc đời họ. Từ ngày lâm bệnh, không chỉ sức khỏe suy kiệt, họ còn thường xuyên đối diện với cảnh “thiếu trước, hụt sau”. Đặc biệt, đối với các bệnh nhân người dân tộc thiểu số, sống ở vùng khó, thử thách nhân lên gấp bội. Chi phí xăng xe mỗi lần về xuôi chạy thận cũng trở thành nỗi lo thường trực. Vì thế, mọi sự giúp đỡ, dù là nhỏ nhất cũng là nguồn động viên lớn đối với các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn.

“Khoản lương” ấm tình

Trong khó khăn, các bệnh nhân thận ở Bệnh viện đa khoa tỉnh rất mừng khi nhận được sự hỗ trợ của Quỹ Từ thiện Bông Sen. Quyết định tiếp sức của quỹ khởi nguồn từ sự thấu hiểu, sẻ chia với những người bệnh có hoàn cảnh khó khăn. Chị Nguyễn Thị Bé Hênh, đại diện Quỹ Từ thiện Bông Sen, chia sẻ: “Người chạy thận giai đoạn cuối phải gắn cả phần đời còn lại với bệnh viện. Nhiều người mất hoàn toàn sức lao động, trong khi chi phí đi lại, ăn uống, bồi dưỡng… khá lớn. Chúng tôi vào cuộc với mong muốn các bệnh nhân vơi bớt phần nào nỗi lo, để không ai phải bỏ cuộc giữa chừng”.

Theo chị Hênh, trước khi đồng hành với bệnh nhân thận tại Bệnh viện đa khoa tỉnh, Quỹ Từ thiện Bông Sen đã có nhiều năm đồng hành với người dân Quảng Trị thông qua những suất cơm 2 nghìn đồng tại quán Yên Vui Mai Lĩnh dành cho lao động nghèo và các đợt cứu trợ thiên tai. Tháng 8/2025, quỹ chính thức phối hợp với Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện đa khoa tỉnh để giúp đỡ bệnh nhân suy thận. Tháng 2/2026 vừa qua, chương trình tiếp tục mở rộng vòng tay đến Bệnh viện đa khoa khu vực Triệu Hải.

Ngoài kinh phí hỗ trợ bệnh nhân thận, Quỹ Từ thiện Bông Sen còn tiếp sức cho bệnh nhân thông qua những suất cơm - Ảnh: Q.H

Trên cơ sở đề xuất của bệnh viện, mỗi tháng, Quỹ Từ thiện Bông Sen hỗ trợ 250 nghìn đồng/bệnh nhân. Xác định “của cho không bằng cách cho”, quỹ bố trí nhân sự đến trao kinh phí tận tay người bệnh. Việc trao trực tiếp không chỉ giúp Quỹ Từ thiện Bông Sen bảo đảm tính minh bạch trong quá trình hỗ trợ mà còn tạo cơ hội để các thành viên thăm hỏi, nắm bắt và kịp thời giúp bệnh nhân thận giải quyết những khó khăn trong cuộc sống.

Chị Bé Hênh kể: “Nhận kinh phí hỗ trợ, nhiều bệnh nhân già yếu run run nắm tay, nói lời cảm ơn chúng tôi. Các bệnh nhân ví ngày nhận hỗ trợ là “ngày có lương tháng”. Chia sẻ ấy khiến chúng tôi thương đến nhói lòng. Số tiền mà quỹ trao không lớn, nhưng với những người đang ở giai đoạn khó khăn nhất, đó là nguồn động viên tinh thần vô giá”.

Từ 78 bệnh nhân đầu tiên tại 4 bệnh viện ở TP. Hồ Chí Minh, đến nay, chương trình “Giúp người chạy thận” của Quỹ Từ thiện Bông Sen đã tiếp sức cho 560 bệnh nhân tại 12 bệnh viện thuộc 8 tỉnh, thành trên cả nước. Ở Quảng Trị, sự phối hợp nhịp nhàng giữa quỹ và bệnh viện đã giúp nguồn kinh phí hỗ trợ đến đúng với những người đang cần. Từ đây, những buổi chạy thận của em Lan Anh, chị K Tứt và nhiều bệnh nhân khác vơi bớt phần nào nỗi lo. Họ hiểu rằng, trên hành trình dài điều trị bệnh tật, mình không đơn độc mà luôn có những tấm lòng sẻ chia.