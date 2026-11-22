Theo phóng viên TTXVN tại Ấn Độ, giới chức địa phương cho biết trong số 118 trẻ em được đưa tới trung tâm y tế cộng đồng, có 45 em được chuyển lên bệnh viện huyện, 73 em còn lại đã xuất viện sau khi được chăm sóc ban đầu. Ngoài ra, 12 người lớn cũng phải nhập viện với các triệu chứng tương tự. Giới chức bệnh viện cho biết tất cả bệnh nhân hiện đã qua cơn nguy hiểm và đang được theo dõi, điều trị.

Đây là vụ ngộ độc tập thể thứ hai tại Ấn Độ trong vài ngày qua. Trước đó, ngày 18/11, vụ nghi ngộ độc rượu tại huyện Chandel, bang Manipur, Đông Bắc nước này, khiến ít nhất 13 người thiệt mạng và 346 người nhập viện. Nhiều nạn nhân xuất hiện triệu chứng chóng mặt, đau bụng, nôn mửa và suy giảm thị lực; một số trường hợp nặng phải lọc thận.

Chính quyền địa phương đã yêu cầu điều tra nguồn gốc số rượu và trách nhiệm của các cá nhân liên quan, đồng thời khuyến cáo người dân không sử dụng rượu không rõ nguồn gốc.