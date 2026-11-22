Theo tạp chí People, cuộc sống của ông Michael Cloyd, một cựu chiến binh đã thay đổi sau khi nhận được sự giúp đỡ của bà Vilitha Clay, một phụ nữ sống tại bang Wisconsin (Mỹ).

Cuối năm 2023, ông Cloyd, vốn là thợ mộc đã nghỉ hưu, phải sống trong một nhà nghỉ tại thành phố Madison. Sau nhiều lần bị ngã, ông được đưa vào bệnh viện thuộc hệ thống chăm sóc y tế dành cho cựu chiến binh Mỹ (VA).

Dù tình trạng sức khỏe đã cho phép, ông vẫn phải ở lại bệnh viện suốt 4 tháng do nhân viên y tế không tìm được nơi ở phù hợp.

"Tôi không biết vì sao việc tìm chỗ ở lại khó khăn đến vậy, nhưng tôi thực sự không thể tìm được nơi nào", ông Cloyd, khi đó 73 tuổi, chia sẻ với đài WMTV.

Bà Vilitha Clay và ông Michael Cloyd.

Trong thời gian này, bà Vilitha Clay, một nhân viên hợp đồng làm việc tại bệnh viện, biết đến hoàn cảnh của ông.

Là người được đào tạo chuyên môn về điều dưỡng và công tác xã hội, bà Clay từ lâu mong muốn xây dựng một cơ sở chăm sóc, cung cấp nơi ở ổn định cho những người trưởng thành gặp khó khăn.

Sau khi mẹ qua đời, bà quyết định thực hiện dự định ấp ủ nhiều năm.

"Ông có muốn về nhà cùng tôi không?", bà Clay nhớ lại lời đề nghị dành cho ông Cloyd khi chia sẻ với tạp chí Woman's World.

Nhận được sự đồng ý của cựu chiến binh, năm 2024, bà Clay đón ông về cơ sở chăm sóc theo mô hình gia đình mang tên Love, Recovery and Connections Inc. (LRC). Ông Cloyd trở thành người đầu tiên được tiếp nhận tại đây.

Theo bà Clay, bất kể xuất thân hay hoàn cảnh, mỗi người đều xứng đáng có cơ hội thứ hai để tìm lại hy vọng và nhận được sự hỗ trợ.

Cơ sở LRC có thể tiếp nhận cùng lúc 3 người, với phòng ngủ riêng, các bữa ăn được nấu tại nhà và không gian sinh hoạt gần gũi như một gia đình.

Bà Clay kể rằng trong những ngày đầu chuyển đến, ông Cloyd còn nhiều bỡ ngỡ. Khi được phục vụ bữa ăn nóng tại bàn ăn trong bếp, ông ngạc nhiên hỏi: "Đây là gì vậy?".

Bà Vilitha Clay, ông Michael Cloyd và những người khác tại cơ sở chăm sóc Love, Recovery and Connections Inc..↵

Hơn hai năm kể từ khi chuyển đến, cuộc sống của ông Cloyd đã có nhiều thay đổi tích cực.

Trao đổi với People, bà Clay cho biết ông hiện có cuộc sống ổn định và vẫn tiếp tục sinh sống tại LRC.

"Tôi rất vui khi chia sẻ rằng Michael hiện sống rất tốt và vẫn là một thành viên của Love, Recovery and Connections", bà nói.

Theo bà Clay, điều ý nghĩa nhất không chỉ là giúp ông Cloyd có nơi ở, mà còn chứng kiến ông dần hòa nhập, trở thành một thành viên thân thiết của gia đình.

"Michael không chỉ là người được chúng tôi chăm sóc, ông ấy mãi mãi là người thân trong gia đình", bà chia sẻ.

Người phụ nữ cho biết ngay từ khi đón ông Cloyd về, bà mong muốn mang đến cho ông một mái ấm lâu dài, nơi ông được yêu thương, tôn trọng và cảm nhận sự gắn bó với những người xung quanh.

Bà Clay khẳng định gia đình sẽ tiếp tục chăm sóc, hỗ trợ ông Cloyd trong những năm tháng còn lại.

"Chúng tôi hy vọng Michael sẽ ở bên mình đến cuối đời, được bao quanh bởi những người thực sự yêu thương và quan tâm đến ông", bà nói.