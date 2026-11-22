Ngày 8-11, nhặt được hơn 2 triệu đồng trước cổng trường, nữ sinh L.T.N. đã mang đến Công an phường để trả lại người đánh rơi. Câu chuyện đáng lẽ chỉ để lại niềm vui. Thế nhưng, khi được lan tỏa trên mạng xã hội, hình ảnh của N. lại bị một số tài khoản cắt ghép, gắn với nội dung dung tục để câu tương tác. Sau một việc tốt, N. phải đối diện với cách đối xử thiếu tử tế.

Một người trẻ bất ngờ được chú ý không có nghĩa là đã sẵn sàng đón nhận mọi sự soi xét. Các em vẫn còn giờ học, bạn bè, những bối rối tuổi mới lớn. Một bức ảnh bị đem ra mua vui có thể theo người trong ảnh vào lớp học, vào sinh hoạt hàng ngày, khiến những cuộc gặp gỡ bình thường với các em cũng trở thành áp lực.

Với người trẻ, mạng xã hội còn là nơi kết nối và khẳng định bản thân. Bởi vậy, lời biện hộ “đùa thôi mà” là khó chấp nhận, khó làm nhẹ đi cảm giác bị xúc phạm trước đám đông. Sự hài hước cần có giới hạn, nhất là khi một người bị đem ra làm trò cười mà họ không hề lựa chọn tham gia.

Điều đáng lo còn nằm ở những lượt chia sẻ tưởng chừng vô hại. Có người đăng lại ảnh cắt ghép để bày tỏ bất đồng, nhưng vô tình đưa nội dung ấy đến nhiều người hơn. Nếu như tỉnh táo hơn, câu chuyện nên dừng ở việc ngừng phát tán, báo cáo nội dung xấu và đưa giá trị trở về với hành động đáng quý ban đầu.

Phía ngược lại, người biểu dương cần cân nhắc kỹ trước khi thông tin: thông tin nào thực sự cần công bố, hình ảnh nào nên sử dụng, người được khen có thoải mái hay không... Khi xuất hiện sự xúc phạm, nhà trường, gia đình và nơi đăng câu chuyện cần kịp thời đồng hành, hỗ trợ các em. Lan tỏa việc tốt phải đi cùng trách nhiệm bảo vệ người làm việc tốt.

Chúng ta mong người trẻ sống đẹp, biết quan tâm đến người khác. Mong muốn ấy cần được nuôi dưỡng trong một môi trường trong sạch, lành mạnh, đủ tôn trọng để các em yên tâm làm điều đúng.

Sau khi trả lại tiền, điều nữ sinh xứng đáng mang về là niềm vui vì đã giúp được người khác. Cách cộng đồng đối xử với hành động tốt đẹp của em sẽ góp phần nối dài niềm vui ấy, để một việc tốt được tiếp nối bằng những điều tử tế.