Khoai lang và khoai tây có giá trị dinh dưỡng khác nhau thế nào?

Khoai lang và khoai tây thường được xếp chung vào nhóm thực phẩm giàu tinh bột. Dù có hình dáng và cách chế biến khá tương đồng, hai loại củ này lại thuộc những họ thực vật khác nhau.

Khoai lang thuộc họ bìm bìm, trong khi khoai tây thuộc họ cà. Khoai lang có nhiều giống với phần ruột màu cam, tím, vàng hoặc đỏ. Khoai tây phổ biến hơn với phần ruột màu trắng hoặc vàng, lớp vỏ có thể mang sắc nâu, đỏ hoặc vàng.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, khoai lang thường được đánh giá cao hơn về hàm lượng vitamin A, nhưng điều đó không đồng nghĩa khoai tây kém bổ dưỡng. Trên thực tế, cả hai đều cung cấp nhiều dưỡng chất có lợi cho cơ thể.

Xét về thành phần dinh dưỡng, khoai tây có ưu thế về hàm lượng kali, trong khi khoai lang nổi bật nhờ beta-carotene – tiền chất vitamin A. Hai loại củ cũng chứa carbohydrate, chất xơ, vitamin C và vitamin B6, góp phần duy trì hoạt động bình thường của cơ thể.

Đặc biệt, khoai lang có phần ruột màu cam chứa nhiều beta-carotene. Đây là chất chống oxy hóa mà cơ thể có thể chuyển hóa thành vitamin A, dưỡng chất quan trọng đối với thị lực, hệ miễn dịch và sức khỏe làn da.

Trong khi đó, khoai tây cung cấp kali – khoáng chất tham gia điều hòa huyết áp, cân bằng chất lỏng và hỗ trợ hoạt động của cơ bắp. Ngoài ra, khoai tây còn chứa một số hợp chất thực vật có hoạt tính sinh học, góp phần tạo nên giá trị dinh dưỡng của loại củ này.

Những lợi ích sức khỏe nổi bật của hai loại củ

Không chỉ là nguồn cung cấp năng lượng, khoai lang và khoai tây còn mang đến nhiều lợi ích nếu được sử dụng hợp lý.

Bổ sung chất xơ, hỗ trợ tiêu hóa

Cả khoai lang và khoai tây đều chứa chất xơ, giúp hỗ trợ hoạt động của hệ tiêu hóa, duy trì nhu động ruột và góp phần tạo cảm giác no lâu.

Một điểm đáng chú ý là phần vỏ của hai loại củ cũng chứa lượng chất xơ đáng kể. Vì vậy, nếu muốn tận dụng tối đa giá trị dinh dưỡng, người dùng có thể chế biến và ăn cả vỏ sau khi đã rửa sạch, loại bỏ đất cát và những phần hư hỏng.

Cung cấp năng lượng cho cơ thể

Với hàm lượng carbohydrate tương đối cao, khoai lang và khoai tây đều là nguồn cung cấp năng lượng cho các hoạt động thường ngày.

Thay vì chỉ sử dụng cơm hoặc bánh mì, việc bổ sung hai loại củ này vào thực đơn giúp đa dạng nguồn tinh bột, đồng thời cung cấp thêm vitamin và khoáng chất.

Hỗ trợ hoạt động của hệ miễn dịch

Vitamin C và vitamin B6 có trong cả hai loại khoai đều tham gia vào nhiều chức năng quan trọng của cơ thể.

Vitamin C góp phần bảo vệ tế bào trước tác động của quá trình oxy hóa, hỗ trợ tổng hợp collagen và duy trì chức năng miễn dịch. Trong khi đó, vitamin B6 tham gia vào quá trình chuyển hóa protein, hoạt động của hệ thần kinh và quá trình tạo hồng cầu.

Bổ sung chất chống oxy hóa

Khoai lang, đặc biệt là các giống có ruột màu cam, đỏ hoặc tím, chứa nhiều hợp chất thực vật có khả năng chống oxy hóa.

Beta-carotene và anthocyanin là những hợp chất đáng chú ý, giúp bảo vệ tế bào trước tác động của các gốc tự do.

Khoai tây cũng chứa các hợp chất thực vật có lợi, trong đó có những chất chống oxy hóa tự nhiên. Hàm lượng các hợp chất này có thể thay đổi tùy theo giống khoai và màu sắc của phần ruột.

Khoai lang hay khoai tây ảnh hưởng đến đường huyết nhiều hơn?

Đây là vấn đề được nhiều người quan tâm, đặc biệt là những người mắc bệnh tiểu đường hoặc cần kiểm soát lượng đường trong máu.

Chỉ số đường huyết (GI) là thước đo phản ánh tốc độ làm tăng đường huyết sau khi ăn một loại thực phẩm chứa carbohydrate. Thực phẩm có GI từ 70 trở lên được xếp vào nhóm cao, từ 56-69 là nhóm trung bình và từ 55 trở xuống thuộc nhóm thấp.

Điều đáng lưu ý là khoai lang không phải lúc nào cũng có chỉ số GI thấp hơn khoai tây.

Chỉ số này phụ thuộc vào giống khoai, độ chín và đặc biệt là phương pháp chế biến. Chẳng hạn, khoai lang luộc thường có GI thấp hơn khoai lang nướng. Quá trình nướng có thể làm thay đổi cấu trúc tinh bột, khiến cơ thể tiêu hóa và hấp thu carbohydrate nhanh hơn.

Tương tự, khoai tây luộc và khoai tây nướng cũng có thể tạo ra phản ứng đường huyết khác nhau. Một số giống khoai tây có GI cao, nhưng không phải tất cả đều như vậy.

Vì thế, người cần kiểm soát đường huyết không nên chỉ dựa vào tên gọi khoai lang hay khoai tây để lựa chọn thực phẩm.

Khẩu phần ăn, cách chế biến và những thực phẩm kết hợp trong cùng bữa ăn cũng đóng vai trò quan trọng. Ăn khoai cùng rau xanh, thực phẩm giàu chất xơ và nguồn protein phù hợp có thể giúp làm chậm quá trình hấp thu carbohydrate.

Nên chọn khoai lang hay khoai tây để tốt cho sức khỏe?

Nếu xét riêng về hàm lượng vitamin A, khoai lang, đặc biệt là loại ruột cam, có lợi thế rõ rệt nhờ chứa nhiều beta-carotene. Đây là lý do loại củ này thường được ưu tiên trong các chế độ ăn cần bổ sung vitamin A.

Ngược lại, khoai tây lại là nguồn cung cấp kali đáng chú ý, phù hợp để bổ sung vào thực đơn đa dạng thực phẩm.

Do đó, rất khó khẳng định một loại luôn tốt hơn loại còn lại. Việc lựa chọn nên dựa trên nhu cầu dinh dưỡng, tình trạng sức khỏe và sở thích ăn uống của mỗi người.

Thay vì loại bỏ hoàn toàn một trong hai, người dùng có thể luân phiên sử dụng khoai lang và khoai tây để tận dụng những lợi ích dinh dưỡng khác nhau.