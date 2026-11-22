Nhiều người nghĩ rằng mình có lối sống lành mạnh, nhưng khi kiểm tra sức khỏe lại phát hiện mạch máu bị tắc nghiêm trọng. (Ảnh: ITN).

Một nhân viên văn phòng ngoài 40 tuổi, không có thói quen hút thuốc, không uống rượu, có lối sống lành mạnh, nhưng khi kiểm tra sức khỏe lại phát hiện mạch máu bị tắc nghiêm trọng.

Sau khi thăm khám, bác sĩ mới phát hiện vấn đề nằm ở vài thói quen nhỏ hàng ngày mà anh không để ý. Những hành vi này rất phổ biến và tích tụ lâu dài, gây hại cho mạch máu còn hơn cả hút thuốc.

Dao động cảm xúc gây co thắt mạch máu

Lo lắng căng thẳng thường xuyên

Áp lực tâm lý quá lớn sẽ thúc đẩy cơ thể giải phóng hormone căng thẳng, khiến tim đập nhanh và mạch máu co lại. Những người thường xuyên ở trạng thái lo lắng, mạch máu sẽ liên tục trải qua quá trình giãn và co, dễ bị tổn thương. Đặc biệt trong môi trường làm việc cường độ cao, quản lý cảm xúc trở nên cực kỳ quan trọng.

Cảm xúc tức giận tác động trực tiếp

Cơn bùng nổ cảm xúc mạnh như cơn giận dữ có thể làm tăng huyết áp ngay lập tức, khiến mạch máu chịu áp lực rất lớn. Nếu tình trạng này xảy ra thường xuyên, có thể dẫn đến rách vi mô ở thành mạch hoặc mảng xơ vỡ ra, gây ra hậu quả nghiêm trọng.

Học cách kiểm soát cảm xúc, giữ tâm trạng bình tĩnh, là một cách chăm sóc nhẹ nhàng cho mạch máu.

Chế độ ăn nhiều muối làm tăng áp lực lên mạch máu

Tiêu thụ quá nhiều muối ẩn

Ngoài muối nêm khi nấu ăn, một số thực phẩm chế biến sẵn cũng chứa nhiều natri. Nước tương, thực phẩm muối chua, đồ ăn vặt... đều có thể là nguồn muối ẩn. Ăn quá nhiều natri sẽ khiến cơ thể giữ nước, làm tăng huyết áp, từ đó tạo áp lực lên thành mạch máu và đẩy nhanh quá trình lão hóa của chúng.

Sở thích khẩu vị ảnh hưởng đến sức khỏe

Thói quen ăn uống nhiều mắm muối sẽ khiến bạn vô tình nạp vào cơ thể nhiều muối hơn. Khi đã quen khẩu vị này, rất khó để thay đổi.

Ăn nhiều thực phẩm mặn trong thời gian dài không chỉ ảnh hưởng đến ổn định huyết áp, mà còn làm rối loạn chức năng nội mạc mạch máu, khiến khả năng tự phục hồi giảm. Điều chỉnh chế độ ăn, giảm một chút lệ thuộc vào mùi vị mặn là bước quan trọng để bảo vệ mạch máu.

Ngồi lâu khiến máu lưu thông chậm

Giữ nguyên một tư thế trong thời gian dài

Mô hình làm việc hiện đại khiến nhiều người thường ngồi liên tục vài giờ, cơ thể thiếu vận động sẽ làm tốc độ tuần hoàn máu giảm xuống. Khi máu chảy chậm, dễ tạo mảng tích tụ trên thành mạch, lâu ngày tăng nguy cơ tắc nghẽn. Đặc biệt là dân văn phòng thường hay bỏ qua việc đứng dậy vận động, khiến dòng máu từ chân trở về tim gặp cản trở, làm trái tim phải chịu nhiều áp lực hơn.

Thiếu sự kích thích vận động cơ bản

Cơ thể cần cơ bắp co bóp đều đặn để đẩy máu lưu thông, ngồi lâu khiến cơ bắp ở trạng thái thư giãn, mất đi vai trò hỗ trợ bơm máu từ mạch. Không có đủ kích thích vận động, độ đàn hồi mạch máu cũng dần suy giảm, dẫn đến dễ bị xơ cứng. Mỗi ngày dành chút thời gian đi lại hoặc giãn cơ nhẹ có thể cải thiện tình trạng này hiệu quả.

Thức khuya làm rối loạn nhịp sinh học

Thiếu ngủ ảnh hưởng đến việc phục hồi

Ban đêm là khoảng thời gian cơ thể tự phục hồi quan trọng, đặc biệt là hệ tim mạch cần thời gian để lấy lại năng lượng. Thức khuya kéo dài sẽ phá vỡ nhịp tự nhiên này, khiến mạch máu không được nghỉ ngơi đầy đủ và chức năng dần suy giảm. Đảm bảo ngủ đủ giấc sẽ giúp duy trì hoạt động bình thường của mạch máu.

Sinh hoạt thất thường làm rối loạn chuyển hóa

Thói quen sinh hoạt không đều đặn sẽ ảnh hưởng đến tiết hormone và cân bằng chuyển hóa trong cơ thể, gián tiếp dẫn đến rối loạn mỡ máu và dao động đường huyết. Những vấn đề này sẽ làm tăng gánh nặng cho mạch máu và nguy cơ mắc bệnh.

Xây dựng thói quen sinh hoạt ổn định, để cơ thể vận hành theo nhịp tự nhiên, mới có thể phòng ngừa hiệu quả các bệnh mạch máu.

Trường hợp nhân viên ngoài 40 tuổi kể trên, sau khi điều chỉnh lối sống, sức khỏe có cải thiện rõ rệt. Anh bắt đầu vận động theo giờ, giảm tần suất ăn ngoài, học cách điều chỉnh cảm xúc, và kiên trì đi ngủ sớm, dậy sớm. Vài tháng sau khi kiểm tra lại, tình trạng mạch máu đã có tiến triển.

Thực ra, ai cũng có thể bảo vệ sức khỏe mạch máu của mình thông qua việc thay đổi thói quen hàng ngày. Không cần tìm kiếm phương pháp phức tạp, chỉ cần bắt đầu từ những việc nhỏ, tránh những “thói quen nguy hiểm” vô hình trong cuộc sống, là đã tạo nền tảng sức khỏe vững chắc cho tương lai.

Theo msn.com