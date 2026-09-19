"Thước đo" cán bộ chính quyền cơ sở

Những ngày mưa lớn, tại phường Văn Phú, điện thoại của cán bộ phường liên tục cập nhật thông tin từ các tổ dân phố. Khu vực nước dâng, taluy xuất hiện dấu hiệu bất thường hay hộ dân trong vùng có nguy cơ… đều được phát hiện sớm.

Thay vì chờ thông tin báo về, cán bộ phường thường xuyên xuống địa bàn, kiểm tra thực tế, đến từng khu vực có nguy cơ cao để nắm tình hình và tuyên truyền, vận động người dân chủ động phòng tránh thiên tai.

Chị Trần Thị Xuân ở tổ dân phố 8, phường Văn Phú, vẫn nhớ những lần cán bộ xuống địa bàn dân cư trong ngày mưa lũ. Không chỉ hỏi thăm tình hình, họ còn giải thích cho người dân và hướng dẫn phương án cần thực hiện nếu nguy cơ mất an toàn xảy ra, trong đó có cả chính sách hỗ trợ nếu phải di chuyển đến nơi ở mới.

Văn Phú hiện có 123 điểm có nguy cơ sạt lở, ảnh hưởng đến hơn 200 hộ dân. Vì vậy, công tác phòng, chống thiên tai không thể chỉ thực hiện khi mưa lớn xảy ra. Địa phương đã chủ động rà soát, cập nhật các điểm nguy cơ; chuẩn bị các phương án ứng phó; tuyên truyền, vận động những hộ dân trong vùng có nguy cơ.

Theo ông Lê Anh Dũng - Chủ tịch UBND phường Văn Phú, trong những ngày mưa lũ, cán bộ phải bám địa bàn, nhất là những khu vực có nguy cơ cao để nắm chắc tình hình và kịp thời hỗ trợ người dân. Mặc dù, những lúc mưa lớn, việc đi lại rất khó khăn, nhưng nếu cán bộ không trực tiếp có mặt sẽ khó đánh giá đúng thực tế. Chính quyền phải đồng hành với người dân, chủ động từ sớm để hạn chế thấp nhất thiệt hại.

Nếu ở Văn Phú, cán bộ cơ sở có mặt để kịp thời nắm được nguy cơ thiên tai, thì tại Mậu A, sự sâu sát ấy lại được thể hiện trong công tác giải phóng mặt bằng những dự án lớn.

Tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng dự kiến đi qua địa bàn xã Mậu A khoảng 5,8 km, thu hồi khoảng 66,79 ha đất, liên quan đến 189 hộ dân. Những con số ấy cho thấy quy mô của dự án, nhưng phía sau đó là đất đai, nhà ở và sinh kế của nhiều gia đình.

Vì thế, cán bộ xã phải xuống thôn, đến từng hộ dân, giải thích chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; lắng nghe những điều người dân còn băn khoăn; kiểm tra lại từng trường hợp và phối hợp với các lực lượng liên quan để tháo gỡ những vấn đề phát sinh.

Ông Đinh Mạnh Cường - Phó Chủ tịch UBND xã Mậu A, cho biết: “Công tác tuyên truyền các chính sách, quy định về bồi thường, giải phóng mặt bằng, công tác kiểm kê, kiểm đếm được xã thực hiện bài bản, công khai, minh bạch, đảm bảo đúng trình tự".

Để bàn giao đúng tiến độ, cán bộ xã đã tổ chức nhiều cuộc gặp mặt, đi lại nhiều lần, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân. Có những việc giải thích một lần nhưng cũng có những việc phải vận động nhiều lần, cho đến khi người dân hiểu, tin và đồng thuận. Ông Đinh Mạnh Cường - Phó Chủ tịch UBND xã Mậu A.

Theo đó, tại xã Mậu A, công việc được tổ chức theo hướng rõ người, rõ việc. Xã thành lập Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, đồng thời phát huy vai trò của các tổ chức, đoàn thể, đội ngũ bí thư chi bộ, trưởng thôn trong tuyên truyền, vận động Nhân dân.

Qua thực tế từ phường Văn Phú đến xã Mậu A cho thấy, đội ngũ cán bộ cấp xã đang làm việc gần dân hơn, chủ động và thực chất hơn. Thước đo của cán bộ chính quyền cơ sở không chỉ là làm việc đến mấy giờ, mà là khi người dân cần, cán bộ luôn có mặt kịp thời...

Trình bày: Thu Trang