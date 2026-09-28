Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Bảo Lâm 3

Tổ đại biểu số 5 tiếp xúc cử tri tại xã Bảo Lâm 3

Tham gia tiếp xúc cử tri xã Bảo Lâm 3 các đồng chí: Đa Cát Vinh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Thị Tường Vân, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; Đại tá Đậu Xuân Bảo, Phó Giám đốc Công an tỉnh; Phan Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bảo Lâm 2; Nguyễn Hà Thanh, Phó Chủ tịch HĐND Phường 1 Bảo Lộc.

Tại buổi tiếp xúc, các cử tri đã được đại biểu tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các chủ trương, quy định mới của pháp luật về đất đai, trọng tâm là Luật Đất đai năm 2024 và các Nghị định hướng dẫn (Nghị định 101/2024/NĐ-CP về điều tra cơ bản đất đai, đăng ký, cấp Sổ đỏ; Nghị định 88/2024/NĐ-CP về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư...).

Lãnh đạo địa phương tham dự buổi tiếp xúc cử tri

Trong đó, tập trung vào các nội dung: công tác quản lý nhà nước về đất đai tại địa phương; việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; việc giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai; công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; công tác giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai; những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành...

Lãnh đạo các sở, ban, ngành tham dự buổi tiếp xúc cử tri

Cử tri cũng được cung cấp khái quát tình hình quản lý, sử dụng đất đai, giải quyết thủ tục hành chính về đất đai trên địa bàn xã. Những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị tháo gỡ trong công tác quản lý, sử dụng đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn xã Bảo Lâm 3…

Các vấn đề về đất đai luôn được cử tri địa phương quan tâm và kiến nghị

Cử tri xã Bảo Lâm 3 đã kiến nghị các vấn đề như: chồng lấn dữ liệu đất đai, việc tính thuế; thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc UBND xã và văn phòng đăng ký đất đai; đất nông nghiệp với đa mục đích sử dụng như trồng trọt kết hợp thương mại, dịch vụ, du lịch; hướng xử lý các công trình trên đất nông nghiệp; việc san gạt đất, cải tạo mặt bằng; cấp giấy phép xây dựng nhà ở; giá đền bù giải phóng mặt bằng; việc tách thửa đất…

Cử tri địa phương nêu ý kiến kiến nghị

Tổ đại biểu số 5 đã tiếp thu, ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Bảo Lâm 3. Trong đó nêu rõ, tổ đại biểu nhận thấy hầu hết bà con của các địa phương đều quan tâm đến quy trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu, việc biến động đất đai; vướng mắc trong bồi thường đất và tác động của bảng giá đất mới điều chỉnh của tỉnh và những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai...

Đông đảo cử tri địa phương tham dự buổi tiếp xúc cử tri tại xã Bảo Lâm 3

Qua đó, Tổ đại biểu số 5 cùng các đơn vị liên quan đã tổng hợp các ý kiến kiến nghị của cử tri để gửi đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền.