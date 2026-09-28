Công bố kết quả lựa chọn nhà thầu hai gói thầu hơn 447 tỷ đồng tại phường Đại Mỗ (Hà Nội)

Theo thông tin trên Hệ thống Mạng đấu thầu Quốc gia, gói thầu số 12: Thi công xây dựng công trình và lắp đặt thiết bị thuộc Dự án xây dựng công viên hồ điều hòa kết hợp chỉnh trang nghĩa trang Trung Văn có giá dự toán 247,348 tỷ đồng được tổ chức phát hành hồ sơ mời thầu từ ngày 06/9/2026, đến ngày 24/9/2026 thì đóng, mở thầu.

Trong quá trình tham dự chỉ có duy nhất Liên danh nhà thầu gồm 5 công ty: Công ty Cổ phần Xây dựng đô thị Hòa Phú, Công ty Cổ phần DTL Thăng Long, Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Hợp Lực, Công ty TNHH Phát triển Thương mại và Công nghệ Sản xuất mới và Công ty TNHH Kỹ thuật và Công nghệ Hưng Thịnh T&T tham dự đấu thầu.

Liên danh nhà thầu này sau đó được lựa chọn trúng thầu với giá 246,063 tỷ đồng. Mức giá này thấp hơn dự toán khoảng 1,286 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm khoảng 0,52%. Gói thầu được thực hiện theo hợp đồng đơn giá điều chỉnh, thời gian triển khai 380 ngày.

Quy mô thực hiện gói thầu bao gồm cải tạo đoạn đường Trung Thư từ đường Tố Hữu đến nút giao phố Đồng Sợi; xây dựng đồng bộ các hạng mục quảng trường, đường dạo công viên, khu thể dục thể thao ngoài trời, đài phun nước, sân khấu, hệ thống điện chiếu sáng, cây xanh, thông tin liên lạc, cấp điện, cấp nước, thoát nước, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường...

Dự án còn hạng mục xây mới tường rào, cổng, cây nhang, chỉnh trang lối đi và bổ sung hệ thống cây xanh trong khu vực nghĩa trang Trung Văn, góp phần tạo cảnh quan đồng bộ, hài hòa giữa không gian công cộng và khu vực nghĩa trang;

Xây dựng công viên hồ điều hòa kết hợp chỉnh trang nghĩa trang Trung Văn có tổng mức đầu tư hơn 274,5 tỷ đồng, thuộc nhóm B, gồm 12 gói thầu, thời gian thực hiện trong 3 năm. Nguồn vốn đầu tư từ ngân sách thành phố Hà Nội và ngân sách phường Đại Mỗ. Dự án được giao cho Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường Đại Mỗ là chủ đầu tư.

Theo định hướng phát triển đô thị của Hà Nội, việc đầu tư hệ thống công viên, hồ điều hòa không chỉ góp phần tăng diện tích cây xanh, cải thiện môi trường sống mà còn nâng cao năng lực tiêu thoát nước, giảm thiểu nguy cơ úng ngập cục bộ tại các khu dân cư đông đúc.

Cùng thời điểm trên, Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường Đại Mỗ cũng công bố kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 17: Thi công xây dựng và mua sắm, lắp đặt thiết bị thuộc Dự án cải tạo, nâng cấp Trường THCS Đại Mỗ.

Gói thầu có giá dự toán 202,334 tỷ đồng được thông báo phát hành hồ sơ mời thầu từ ngày 5/9/2026, đến ngày 23/9/2026 thì đóng, mở thầu.

Quá trình tham dự đấu thầu, chỉ có duy nhất Liên danh nhà thầu gồm 6 công ty: Công ty Cổ phần Xây dựng số 12, Công ty Cổ phần Công nghệ Trường Anh, Công ty TNHH Thương mại Sản xuất và Dịch vụ Hải Long, Công ty TNHH Thương mại Sản xuất và Đầu tư Khánh Phương, Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ Xanh và Công ty Cổ phần HACICO tham dự đấu thầu và được lựa chọn trúng thầu.

Giá trúng thầu của liên danh là 201,221 tỷ đồng, thấp hơn dự toán khoảng 1,113 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm khoảng 0,55%.

Dự án cải tạo, nâng cấp Trường THCS Đại Mỗ có tổng mức đầu tư 217 tỷ đồng, nguồn vốn do Ngân sách thành phố hỗ trợ và ngân sách phường Đại Mỗ. Dự án nhằm hướng tới mục tiêu xây dựng cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn quốc gia mức độ 2.

Theo thiết kế, dự án sẽ phá dỡ các công trình hiện hữu để xây dựng mới khối nhà hiệu bộ và khối lớp học cao 3 tầng với quy mô 40 phòng học cùng các phòng chức năng. Đồng thời, xây dựng mới khối nhà đa năng 3 tầng gồm căng tin, khu bếp, nhà ăn và phòng giáo dục thể chất.

Ngoài các hạng mục chính, dự án còn đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, công trình phụ trợ, sân bóng, sân đường nội bộ, cây xanh, hệ thống chiếu sáng, phòng cháy chữa cháy, cấp thoát nước và mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác dạy và học.