Góp ý dự thảo quy hoạch chung xã Ninh Hải đến năm 2050

Chiều 28-9, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ninh Hải tổ chức hội nghị phản biện xã hội đối với Dự thảo Đề án Quy hoạch chung của xã đến năm 2050.

Tại hội nghị, đại diện đơn vị tư vấn trình bày tóm tắt dự thảo, trong đó tập trung vào định hướng phát triển không gian dân cư; phát triển mạng lưới giao thông, hạ tầng kỹ thuật, cảng biển, cảng cá; khai thác tiềm năng, lợi thế để phát triển công nghiệp, nông nghiệp, năng lượng tái tạo, thương mại - dịch vụ, du lịch...

Quang cảnh hội nghị.

Các đại biểu đã xem xét, thảo luận, góp ý các nội dung về: Tính khả thi của đề án và định hướng phát triển kinh tế - xã hội xã Ninh Hải đến năm 2050; bố trí hạ tầng kỹ thuật, giao thông, thủy lợi, kênh thoát nước; các thiết chế văn hóa; quỹ đất, không gian dân cư, sản xuất, du lịch gắn liền với tiềm năng, lợi thế của địa phương. Đồng thời, đề nghị đơn vị tư vấn xây dựng quy hoạch theo từng giai đoạn; làm rõ định hướng phát triển chung, quỹ đất quy hoạch, bảo đảm phù hợp với định hướng của tỉnh và lấy ý kiến người dân trong quá trình lập quy hoạch.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Bên cạnh đó, các đại biểu đề nghị nghiên cứu mở rộng không gian phát triển khu dân cư; ưu tiên bố trí quỹ đất đầu tư các công trình thiết yếu như cơ sở y tế, chợ, sân vận động, công viên, các thiết chế văn hóa; chú trọng bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Chăm, Raglai. Đối với các khu chức năng, cần rà soát, điều chỉnh quy hoạch Trung tâm hành chính xã, đất sản xuất, cơ sở hành chính các thôn, cơ sở giáo dục và hạ tầng giao thông phù hợp với hiện trạng, nhu cầu thực tế...

Đại biểu góp ý dự thảo.

Phát biểu kết luận hội nghị, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ninh Hải tiếp thu các ý kiến tại hội nghị, đồng thời đề nghị đơn vị tư vấn nghiên cứu, bổ sung những nội dung phù hợp vào dự thảo quy hoạch, bảo đảm sát với thực tiễn, định hướng phát triển của địa phương và nguyện vọng chính đáng của Nhân dân.