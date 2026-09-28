Đẩy nhanh tiến độ các dự án thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội

Quang cảnh cuộc họp.

Theo Sở Tài chính tỉnh Đồng Tháp, tính đến ngày 28-9, tổng giá trị giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh là khoảng 6.370 tỷ đồng (đạt 55,7% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, đạt 53% kế hoạch HĐND tỉnh giao); cao hơn tỷ lệ giải ngân bình quân cả nước.

Trong đó, tổng giá trị giải ngân của các chủ đầu tư thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội đạt khoảng 52,3% kế hoạch. Cụ thể, vốn ngân sách địa phương giải ngân đạt 42,55% kế hoạch; vốn ngân sách Trung ương giải ngân đạt 95,4% kế hoạch.

Hiện nay, phần lớn các dự án thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội (276/471 dự án) đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư, chưa giải ngân được vốn bố trí chuẩn bị đầu tư.

Nguyên nhân là nhiều dự án phải rà soát lại phạm vi đầu tư, phương án tổ chức thực hiện để phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và phương án tổng thể sắp xếp mạng lưới các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp công lập. Đặc biệt là các dự án thuộc lĩnh vực khoa học - công nghệ và văn hóa phải lấy ý kiến của bộ, ngành Trung ương dẫn đến kéo dài thời gian hoàn thiện hồ sơ.

Tại cuộc họp, các sở, ngành chủ đầu tư đã báo cáo tiến độ triển khai, giải ngân nguồn vốn các dự án. Đồng thời, nêu lên những khó khăn, vướng mắc, giải pháp tháo gỡ nhằm đẩy nhanh tiến độ trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Huỳnh Minh Tuấn yêu cầu các chủ đầu tư phối hợp với các ngành, đơn vị thụ hưởng thực hiện đảm bảo tiến độ các dự án. Liên quan đến các dự án xin vốn Trung ương, Sở Tài chính khẩn trương tham mưu UBND tỉnh văn bản gửi Bộ Tài chính để hỗ trợ nguồn vốn. Các đơn vị chủ động triển khai các nhiệm vụ được giao theo thẩm quyền nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án…