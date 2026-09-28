Đà Nẵng: Vướng mặt bằng, dự án kè sông Tam Kỳ thi công cầm chừng

Kè chống sạt lở kết hợp cảnh quan ven sông Tam Kỳ và khu tái định cư do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng làm chủ đầu tư (trước đây chủ đầu tư là Ban Quản lý các dự án Đầu tư và xây dựng TP Tam Kỳ).

Công trình có tổng mức đầu tư 499 tỷ đồng, trong đó hạng mục kè chống sạt lở và đường dọc kè có giá trị 72,7 tỷ đồng. Dự án được thực hiện từ năm 2023 - 2026; tiến độ thi công là 240 ngày kể từ ngày khởi công (từ ngày 5/11/2025).

Tuy nhiên, đến nay do thực hiện các thủ tục chuyển giao nhiệm vụ chủ đầu tư và vướng mắc trong công tác bồi thường GPMB nên công trình được gia hạn đến ngày 31/12/2026.

Ghi nhận của PV Báo Xây dựng trong sáng 28/9, tại công trường dự án có khoảng 15 công nhân đang làm việc. Các phần việc như đóng cọc, làm sắt, san lấp nền bờ kè... những phần đã có mặt bằng được tích cực triển khai.

Đến nay, giá trị khối lượng thực hiện được khoảng 10,2/72,7 tỷ đồng. Cụ thể đã đã đóng cọc SW600B và thi công dầm mũ, tường chắn đoạn 292m đoạn cuối tuyến; đang thi công hệ dầm neo đoạn kè này. Đã đóng cọc SW600B đoạn 33m đầu tuyến; đang triển khai thi công cửa xả tại Km 0+691,62.

Theo các công nhân tại công trường, do thời tiết 2 tuần qua không được thuận lợi, thường có mưa nên việc thi công gặp nhiều bất lợi. Cùng với đó, mặt bằng không được bàn giao đầy đủ cũng ảnh hưởng đến tiến độ công trình.

Là khu vực bờ sông, có nhiều người đến câu cá ngay nguy cơ mất an toàn thi công, nhà thầu đã cắm bảng cấm nhằm đảm bảo an toàn.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng, đến nay chủ đầu tư cũ đã bàn giao 300/971m (chủ yếu cây cối và tài sản ngoài sông) mặt bằng đoạn cuối tuyến kè và đã triển khai thi công phạm vi này.

Ban Quản lý cho hay, phạm vi mặt bằng thi công còn lại của hạng mục kè chống sạt lở và đường dọc kè bị ảnh hưởng tổng cộng 50 hồ sơ (21 hồ sơ có đất ở, nhà ở; 8 hồ sơ chỉnh trang; 21 hồ sơ đất nông nghiệp và đất UBND phường quản lý). Sau khi tiếp nhận dự án, đơn vị tiếp tục ký kết phụ lục hợp đồng để đơn vị thực hiện bồi thường tiếp tục triển khai thực hiện. Đến nay, đã phê duyệt tiếp 2 phương án (9 hồ sơ) với giá trị là 4,2 tỷ đồng.

Trao đổi với PV Báo Xây dựng, Phó chủ tịch UBND phường Hương Trà Phạm Thế Mẫn cho hay, địa phương đã tổ chức buổi làm việc nhằm đối thoại, tuyên truyền, vận động, thuyết phục đối với 2 trường hợp liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ, bàn giao mặt bằng thực hiện dự án kè sông Tam Kỳ.

Theo phương án được phê duyệt, tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ đối với các công trình, vật kiến trúc và tài sản liên quan của ông T.T.H là trên 236 triệu đồng và không thực hiện bồi thường về đất. Chi nhánh Khu vực 10 thuộc Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đà Nẵng đã phối hợp với UBND phường Hương Trà mời ông Trương Thành Hiếu nhận tiền bồi thường, hỗ trợ 2 lần.

Tuy nhiên, đến nay hộ ông H chưa thống nhất nhận tiền và bàn giao mặt bằng do cho rằng diện tích đất gia đình đang sử dụng, khai hoang từ năm 2002. UBND phường Hương Trà đã yêu cầu hộ dân tìm kiếm và cung cấp các giấy tờ, tài liệu liên quan đến nguồn gốc, quá trình sử dụng đất để cơ quan chức năng có cơ sở xem xét theo quy định.

Phó chủ tịch UBND phường Hương Trà Phạm Thế Mẫn khẳng định, địa phương luôn cầu thị và đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của người dân. Tuy nhiên, nếu các hộ dân không chấp hành đúng chủ trương, phường sẽ lập biên bản, tham mưu xử lý theo đúng quy định của pháp luật, trong đó có việc bảo vệ thi công, cưỡng chế thi hành theo quy định.