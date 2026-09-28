Cần Thơ vướng 3 cơ sở nhà, đất với hợp đồng còn hàng chục năm

Thành phố đã yêu cầu rà soát

Ngày 28/9, Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Cần Thơ có báo cáo, đề xuất UBND TP Cần Thơ tổ chức cuộc họp để xem xét, cho ý kiến và thống nhất phương án xử lý đối với 3 cơ sở nhà, đất do Văn phòng Thành ủy bàn giao. Những nhà, đất trên nằm ở vị trí đắc địa hiện đã cho đối tác thuê xây dựng cơ sở mới.

Nhà khách Hậu Giang (đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Vị Thanh).

Tại cuộc họp, các đơn vị liên quan cần làm rõ tình trạng pháp lý của đất và tài sản gắn liền với đất, các hợp đồng đã ký trước đây, quyền và nghĩa vụ của các bên, đồng thời thống nhất phương án xử lý tiếp theo.

Trung tâm đề nghị thành phần tham dự gồm lãnh đạo các Sở Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Tư pháp, Thanh tra thành phố, Văn phòng Thành ủy, Trung tâm Phát triển quỹ đất và lãnh đạo 3 đơn vị đang thuê, khai thác các cơ sở nhà, đất.

Các đơn vị liên quan được đề nghị chuẩn bị đầy đủ hồ sơ pháp lý về đất đai, tài sản công, hợp đồng, phụ lục hợp đồng, nghĩa vụ tài chính và các hồ sơ, tài liệu khác có liên quan.

Đề xuất trên được đưa ra sau khi Trung tâm Phát triển quỹ đất nhiều lần báo cáo những khó khăn, vướng mắc trong việc tiếp nhận, quản lý và khai thác 3 cơ sở nhà, đất.

Theo Trung tâm, đến nay đơn vị vẫn chưa nhận được văn bản chính thức về kết quả kiểm tra, rà soát và phương án xử lý của các cơ quan được giao nhiệm vụ. Do đó, Trung tâm chưa có cơ sở để tiếp tục thực hiện các công việc liên quan.

Trước đó, từ tháng 3/2026, UBND TP Cần Thơ đã có chỉ đạo xử lý vụ việc.

Cụ thể, ngày 4/3/2026, Phó chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Chí Hùng giao Văn phòng Thành ủy chủ trì, phối hợp Sở Tư pháp và Thanh tra thành phố kiểm tra, rà soát trình tự, thủ tục, hồ sơ pháp lý, các hợp đồng đã ký trước đây và kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Sở Tư pháp được giao tổng hợp kết quả, đề xuất phương án xử lý, báo cáo UBND thành phố trước ngày 16/3/2026.

Tuy nhiên, theo Trung tâm Phát triển quỹ đất, đến nay việc rà soát, thống nhất phương án xử lý vẫn chưa hoàn tất.

Ngày 19/6/2026, Công ty TNHH HTC Vị Thanh có văn bản gửi Văn phòng Thành ủy và Trung tâm Phát triển quỹ đất đề nghị tổ chức đối thoại để giải quyết các vấn đề liên quan đến hợp đồng thuê tài sản.

Trung tâm Phát triển quỹ đất cũng đã báo cáo UBND TP Cần Thơ tại Báo cáo số 2758 ngày 28/4/2026 và Báo cáo số 5496 ngày 5/8/2026, đề nghị tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Phó chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Chí Hùng.

Nhà khách Hậu Giang (số 27 Châu Văn Liêm, phường Ninh Kiều) cho Công ty TNHH Ngọc Anh Anh thuê khoán.

Ba cơ sở vướng hợp đồng kéo dài

Vướng mắc chính hiện nay là các hợp đồng được ký trước đây vẫn còn hiệu lực và chưa được thanh lý.

Cụ thể, cơ sở thứ nhất là Nhà khách Hậu Giang trên đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Vị Thanh. Cơ sở này có diện tích đất 2.227,5m², diện tích sàn 3.059,46m². Năm 2019, Văn phòng Tỉnh ủy ký hợp đồng với Công ty TNHH HTC Vị Thanh, thời hạn 49 năm, để kinh doanh nhà hàng, khách sạn.

Cơ sở thứ hai là Nhà khách Hậu Giang tại số 27 Châu Văn Liêm, phường Ninh Kiều, có diện tích đất 293,4m², diện tích sàn 1.173,6m². Năm 2017, Văn phòng Tỉnh ủy ký hợp đồng thuê khoán với Công ty TNHH Ngọc Anh Anh để kinh doanh nhà hàng, khách sạn.

Cơ sở thứ ba là công trình tại số 30 Nguyễn Thị Diệu, TP.HCM, có diện tích đất 417,2m², diện tích sàn 2.532,01m². Công trình này được khai thác theo hợp đồng hợp tác đầu tư ký năm 2012 và hợp đồng thuê văn phòng ký năm 2015 giữa Văn phòng Tỉnh ủy và Công ty CP Đầu tư xây dựng Trung Nam.

Công trình số 30, đường Nguyễn Thị Diệu, TP.HCM cho Công ty CP Đầu tư xây dựng Trung Nam thuê làm văn phòng.

Theo các hồ sơ, thời gian còn lại của các hợp đồng từ 21-42 năm. Một số điều khoản trong hợp đồng quy định quyền sử dụng, khai thác tài sản của bên thuê được bảo đảm trong toàn bộ thời hạn thuê, hợp tác.

Trong đó, hợp đồng có điều khoản quy định trường hợp chủ sở hữu tài sản hoặc đơn vị đứng tên quản lý tài sản thay đổi thì bên cho thuê vẫn phải bảo đảm quyền quản lý, sử dụng, khai thác của bên thuê đến hết thời hạn hợp đồng.

Nếu vi phạm, bên cho thuê phải bồi thường gấp đôi toàn bộ chi phí và thiệt hại thực tế mà bên thuê đã đầu tư.

Ngoài các hợp đồng còn hiệu lực, Trung tâm Phát triển quỹ đất cho biết 3 cơ sở nhà, đất này còn liên quan đến kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Theo nội dung được Văn phòng Thành ủy Cần Thơ trích từ Thông báo số 532-TB/UBKTTW ngày 29/9/2023 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, việc cho thuê đất để kinh doanh tại 3 khu đất nêu trên là sử dụng không đúng mục đích và vi phạm Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017.

Sau khi kiểm tra và phát hiện các vi phạm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang trước đây đã chỉ đạo chấm dứt việc cho thuê và bàn giao tài sản theo quyết định thu hồi đất của UBND tỉnh Hậu Giang trước đây.

Như vậy, bài toán đặt ra hiện nay là xử lý thế nào giữa yêu cầu quản lý tài sản công theo quy định với các quyền, nghĩa vụ phát sinh từ những hợp đồng đã ký trước đây và vẫn còn thời hạn dài.

Trung tâm Phát triển quỹ đất cho rằng cần sớm làm rõ toàn bộ hồ sơ pháp lý, hiệu lực các hợp đồng và quyền, nghĩa vụ của các bên để có cơ sở thống nhất phương án xử lý. Đây cũng là điều kiện để tiếp tục thực hiện việc tiếp nhận, quản lý và khai thác 3 cơ sở nhà, đất theo quy định.