Huy động gần 880.000 tỷ đồng đầu tư cao tốc

Hàng loạt dự án được kêu gọi đầu tư theo phương thức PPP.

Nhằm bảo đảm hiệu quả trong đầu tư các tuyến cao tốc, góp phần phát triển kinh tế-xã hội gắn với mục tiêu tăng trưởng hai con số, Bộ Xây dựng đã nghiên cứu, đưa ra 7 tiêu chí xác định mức độ ưu tiên đầu tư các tuyến cao tốc theo thứ tự.

Tiêu chí xác định mức độ ưu tiên đầu tư các tuyến cao tốc theo thứ tự.