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Huy động gần 880.000 tỷ đồng đầu tư cao tốc

Giai đoạn 2026-2030, Bộ Xây dựng xác định 28 dự án đường bộ cao tốc ưu tiên xúc tiến, kêu gọi đầu tư theo phương thức đối tác công - tư (PPP), với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 887.820 tỷ đồng. Các dự án được chia thành hai nhóm ưu tiên, tập trung mở rộng, hoàn chỉnh cao tốc hiện hữu và đầu tư các tuyến có vai trò kết nối liên vùng, hành lang kinh tế, tạo động lực phát triển mới.

Báo Hà Nội Mới
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Hàng loạt dự án được kêu gọi đầu tư theo phương thức PPP.

Hàng loạt dự án được kêu gọi đầu tư theo phương thức PPP.

Nhằm bảo đảm hiệu quả trong đầu tư các tuyến cao tốc, góp phần phát triển kinh tế-xã hội gắn với mục tiêu tăng trưởng hai con số, Bộ Xây dựng đã nghiên cứu, đưa ra 7 tiêu chí xác định mức độ ưu tiên đầu tư các tuyến cao tốc theo thứ tự.

Tiêu chí xác định mức độ ưu tiên đầu tư các tuyến cao tốc theo thứ tự.

Tiêu chí xác định mức độ ưu tiên đầu tư các tuyến cao tốc theo thứ tự.

Tuấn Lương

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/huy-dong-gan-880-000-ty-dong-dau-tu-cao-toc-1758574.html