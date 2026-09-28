Thiệt hại do mưa lũ tiếp tục gia tăng tại nhiều nước châu Á

Tại Thái Lan, tính đến ngày 28-9, lũ lụt kéo dài từ giữa tháng đã khiến ít nhất 8 người thiệt mạng và ảnh hưởng tới hơn 580.000 hộ gia đình tại 41 tỉnh, thành phố.

Người dân mua bán tại một khu chợ ngập nước trong mưa lớn ở Bangkok, Thái Lan, ngày 28-9. Ảnh: Reuters

Bangkok là một trong những khu vực chịu thiệt hại nặng sau đợt mưa lớn cuối tuần. Khoảng 5.900 người đã phải chuyển tới 234 trung tâm sơ tán, trong khi hơn 80.000 cư dân tại các vùng ngập vẫn chưa thể rời khỏi nhà.

Thành phố ghi nhận khoảng 320 mm mưa chỉ trong hai đến ba ngày, gần bằng lượng mưa trung bình của cả tháng 9, khiến nhiều khu dân cư ngập sâu và hệ thống thoát nước quá tải.

Thiệt hại kinh tế trên toàn Thái Lan được ước tính ít nhất 11 tỷ baht, tương đương khoảng 327 triệu USD. Chuyên gia kinh tế Aat Pisanwanich của Đại học Rangsit nói với Reuters rằng con số này có thể tiếp tục tăng nếu tình hình không sớm cải thiện. Bangkok và khu vực phía Đông được dự báo chịu tác động lớn nhất, đặc biệt đối với hoạt động bán buôn và bán lẻ.

Tại tỉnh Rayong ở phía Đông, nhà chức trách đã yêu cầu thêm người dân sơ tán sau khi nước tại hai hồ chứa vượt sức chứa. Trong khi đó, bếp ăn lưu động, thuyền cứu hộ và các điểm trú tạm tiếp tục được huy động để hỗ trợ người dân tại những khu vực bị cô lập.

Ở Ấn Độ, mưa lớn gây thiệt hại nghiêm trọng tại nhiều bang, trong đó Uttar Pradesh là một trong những nơi chịu ảnh hưởng nặng nhất. Số liệu cập nhật từ cơ quan chức năng địa phương cho thấy ít nhất 81 người thiệt mạng trong ba ngày từ 25 đến 27-9, 62 người bị thương và hơn 2.200 ngôi nhà hư hại.

Nước dâng tại nhiều sông khiến một số khu vực bị chia cắt, buộc lực lượng cứu hộ tăng cường hỗ trợ người dân và phân phát nhu yếu phẩm. Tại các vùng trũng, hoạt động sơ tán cũng được triển khai để đề phòng nguy cơ lũ tiếp tục dâng.

Nepal cũng đang khắc phục hậu quả của mưa lớn, lũ lụt và sạt lở. Theo số liệu cập nhật từ cơ quan quản lý thiên tai nước này, ít nhất 21 người đã thiệt mạng, 5 người bị thương và 5 người còn mất tích.

Nhiều tuyến đường và cầu tại các khu vực miền núi bị hư hại hoặc chia cắt, gây khó khăn cho công tác cứu hộ. Baglung và Myagdi nằm trong số những địa phương chịu thiệt hại nặng, với nhiều vụ sạt lở ảnh hưởng tới nhà cửa và giao thông.

Tại một số khu vực, mưa đã giảm và mực nước bắt đầu rút, tạo điều kiện để người dân trở về nhà. Tuy nhiên, lực lượng chức năng vẫn tiếp tục tìm kiếm người mất tích, khôi phục giao thông và theo dõi nguy cơ sạt lở tại những nơi đất đá còn ngậm nước.

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