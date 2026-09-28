Gia Lai làm rõ vụ người dân 'không hay biết' đơn xin trồng rừng

Con đường được làm dẫn lên khu đất trồng rừng ở xã Sró, tỉnh Gia Lai.

Theo đó, giao Thanh tra tỉnh Gia Lai chủ trì, phối hợp các sở, ngành có liên quan tiến hành thanh tra, làm rõ nội dung thông tin vụ người dân có đơn xin trồng rừng nhưng không hề hay biết và xét đề nghị của Thanh tra tỉnh tại Văn bản số 2001/TTT-TTKT; tham mưu, đề xuất, báo cáo UBND tỉnh Gia Lai xử lý theo đúng quy định.

Trước đó, câu chuyện xảy ra khi một số hộ dân ở xã Sró, tỉnh Gia Lai có đơn xin trồng rừng nhưng không hề hay biết. Qua tìm hiểu và xác minh 2/3 hộ dân do UBND xã cung cấp, thì các hộ này đều cho rằng hoàn toàn không biết mình đã đăng ký trồng gần 60 ha rừng tại tiểu khu 805, thuộc khu vực làng Bơ Ya.

Ông Đinh Teh, làng Pting, không hay biết mình đã đăng ký gần 30 ha đất để trồng rừng ở xã Sró, tỉnh Gia Lai.

Cụ thể, qua trao đổi với ông Đinh Teh, trú làng Pting, ông khẳng định gia đình mình chỉ có khoảng 1 ha đất trồng lúa, bắp và hoàn toàn không biết gì về đơn xin gần 30 ha đất rừng để trồng cây keo. Đặc biệt hơn, ông Teh còn cho biết bản thân ông cũng không biết chữ và cũng không biết làm rừng.

Tương tự anh Đinh Tố, trú làng Bơ Ya cũng xác nhận, hoàn toàn không biết gì về số diện tích gần 30 ha đất rừng xin trồng cây keo. “Hôm trước có cán bộ xã nói mình ra xã nên mình đi. Sau khi được hướng dẫn điểm chỉ, có người ở xã cho mình 200 nghìn đồng. Mình cũng không biết họ nhờ mình điểm chỉ để làm gì”, anh Tố chia sẻ thêm.

Anh Đinh Tố, trú làng Bơ Ya, không hay biết mình đã đăng ký gần 30 ha đất để trồng rừng ở xã Sró, tỉnh Gia Lai.

Trao đổi thông tin về 2 hộ dân không hay biết việc mình xin gần 60 ha đất rừng trồng keo với lãnh đạo UBND xã Sró, ông Nguyễn Ngọc Sơn, Chủ tịch UBND xã thừa nhận có tạo điều kiện cho một số cá nhân hợp tác với người dân địa phương. Tiếp đó, phóng viên đề nghị lãnh đạo xã Sró cung cấp các hồ sơ liên quan tới việc các đối tượng liên kết hợp tác với các hộ dân trên địa bàn để trồng rừng nhưng tại thời điểm làm việc xã không cung cấp được thông tin.

Khu vực các hộ dân đăng ký trồng rừng ở xã Sró, tỉnh Gia Lai.

Trao đổi về vấn đề này, Chủ tịch UBND xã Sró Nguyễn Ngọc Sơn thừa nhận có sai trong quá trình xử lý, do tạo điều kiện cho các cá nhân hợp tác với người dân địa phương. Hiện đã có một số diện tích đất được phát dọn, trồng trước vài ha trong khi chưa hoàn tất các thủ tục.