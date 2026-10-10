Thuế Thanh Hóa xin lỗi người dân

Người dân bức xúc vì đã nộp thuế vẫn bị thông báo nợ

Những ngày qua, tại phường Hạc Thành (Thanh Hóa) nhiều người dân phản ánh tình trạng dữ liệu nghĩa vụ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp chưa khớp với thực tế. Một số hộ cho biết đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính từ trước nhưng vẫn nhận được thông báo còn nợ thuế, thậm chí bị tính thêm tiền chậm nộp.

Biên lai thuế đất phi nông nghiệp người dân đã nộp từ 2025.

Theo phản ánh, khi ngành thuế đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, người dân có thể chủ động tra cứu nghĩa vụ và thực hiện nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp thông qua ứng dụng eTax Mobile. Tuy nhiên, quá trình kiểm tra cũng khiến nhiều hộ phát hiện thông tin trên hệ thống chưa phản ánh đầy đủ lịch sử nộp thuế của gia đình.

Tại Thuế cơ sở 1 Thanh Hóa, người dân đã mang theo biên lai, hóa đơn và các giấy tờ cũ đến đề nghị cán bộ kiểm tra, đối chiếu dữ liệu.

Một trường hợp phản ánh gia đình đã nộp đủ 243.000 đồng tiền thuế sử dụng đất phi nông nghiệp cho cả năm 2025 vào ngày 25/5/2025. Tuy nhiên, sau đó, gia đình vẫn nhận được thông báo về khoản tiền chậm nộp 17.939 đồng, cùng yêu cầu nộp tổng cộng 405.000 đồng cho nghĩa vụ thuế năm 2025 và 2026 trước ngày 30/10/2026.

Thông báo nợ thuế và truy thu năm 2025.

Người dân cho rằng thông báo này chưa phù hợp với thực tế nộp thuế của gia đình, bởi chứng từ vẫn thể hiện khoản tiền đã được thanh toán.

Không chỉ trường hợp trên, một số hộ dân khác cũng phản ánh tình trạng tương tự. Có trường hợp cho biết đã chuyển nhượng nhà đất cách đây khoảng 9 năm, hoàn tất hồ sơ và nghĩa vụ với Nhà nước nhưng thông tin nợ thuế vẫn chưa được điều chỉnh.

Những bất cập này khiến người dân lo ngại về tính chính xác của dữ liệu thuế, đồng thời phát sinh nghi ngờ giữa người nộp thuế và tổ dân phố liên quan đến quá trình thu, nộp và cập nhật các khoản tiền.

Ngành thuế thừa nhận những bất cập trong quá trình quản lý

Ông Lê Hồng Phúc, Phó Thuế Thanh Hóa, cho biết ngành thuế đã xin lỗi người dân bằng nhiều hình thức, bao gồm nhắn tin, ban hành văn bản và thông báo trên hệ thống truyền thanh.

Ông Lê Hồng Phúc, Phó Cục trưởng Cục Thuế Thanh Hóa thông tin về sự việc.

Theo ông Phúc, trước năm 2025, ngành thuế ủy quyền cho chính quyền địa phương thực hiện việc thu thuế nông nghiệp. Sau thời điểm này, ngành thuế trực tiếp triển khai công tác quản lý, thu nộp thông qua phương thức điện tử.

Ông cho biết tình trạng người dân tập trung phản ánh, bức xúc về việc truy thu thuế trong thời gian qua là có thật. Một trong những vấn đề được đề cập là việc quyết toán chưa đầy đủ, có trường hợp quyết toán không đúng thực tế, thông tin và số liệu sai lệch.

Bên cạnh đó, quá trình thu thuế tại tổ dân phố trước đây có những bất cập. Việc thu tiền vào buổi tối, ghi chép sổ sách rồi mới hoàn thiện giấy tờ sau đó, hoặc việc cán bộ thu chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm, có thể dẫn đến sai sót trong quá trình quản lý và cập nhật dữ liệu.

Những vấn đề này đặt ra yêu cầu phải rà soát lại hồ sơ, đối chiếu chứng từ và xác minh cụ thể từng trường hợp để bảo đảm quyền lợi chính đáng của người nộp thuế.

Chuyển đổi số phải đi đôi với bảo đảm quyền lợi người dân

Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong quản lý thuế được kỳ vọng giúp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, tăng tính minh bạch và tạo thuận lợi cho người dân thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi chỉ phát huy hiệu quả khi dữ liệu được chuẩn hóa, lịch sử nộp thuế được cập nhật đầy đủ và đội ngũ cán bộ thực hiện nắm vững nghiệp vụ.

Thực tế tại phường Hạc Thành cho thấy, khi dữ liệu chưa được đối chiếu đầy đủ, người dân có thể phải mất thời gian tìm kiếm chứng từ cũ, đi lại nhiều lần để giải trình về nghĩa vụ thuế mà họ cho rằng đã hoàn thành.

Trong khi đó, những thông báo nợ thuế hoặc tiền chậm nộp chưa được làm rõ có thể làm phát sinh tâm lý lo lắng, bức xúc, thậm chí gây hiểu lầm giữa người dân với tổ dân phố và cơ quan thuế.

Vì vậy, bên cạnh việc đẩy mạnh số hóa, cơ quan chức năng cần chú trọng khâu kiểm tra, đối chiếu và xác minh dữ liệu trước khi thông báo nghĩa vụ tài chính đến người dân. Những trường hợp có biên lai, chứng từ chứng minh đã nộp thuế cần được tiếp nhận, kiểm tra và xử lý kịp thời.

Đồng thời, cần làm rõ trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân liên quan đối với những sai lệch trong quá trình thu, nộp, quyết toán và cập nhật dữ liệu; tránh để người dân phải tự giải quyết những bất cập phát sinh từ quy trình quản lý.

Cần rà soát, xử lý dứt điểm các trường hợp sai lệch

Từ những phản ánh tại phường Hạc Thành, yêu cầu đặt ra đối với ngành thuế Thanh Hóa là rà soát toàn diện dữ liệu nghĩa vụ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, đối chiếu với chứng từ nộp tiền và hồ sơ thực tế của từng hộ dân.

Đối với các khoản thuế đã được thanh toán nhưng chưa cập nhật trên hệ thống, cơ quan chức năng cần sớm điều chỉnh, tránh tiếp tục phát sinh thông báo nợ hoặc tiền chậm nộp không phù hợp. Với các trường hợp đã chuyển nhượng nhà đất, thay đổi chủ sử dụng hoặc hoàn tất nghĩa vụ tài chính từ nhiều năm trước, dữ liệu cũng cần được kiểm tra và cập nhật tương ứng.

Việc ngành thuế chủ động xin lỗi người dân là động thái cần thiết sau những phản ánh gây bức xúc trong dư luận. Tuy nhiên, để khôi phục niềm tin, điều quan trọng hơn là phải xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm và có biện pháp khắc phục cụ thể.

Chuyển đổi số trong quản lý thuế không chỉ dừng lại ở việc đưa các thủ tục lên môi trường điện tử, mà còn phải bảo đảm dữ liệu chính xác, quy trình minh bạch và quyền lợi hợp pháp của người nộp thuế. Người dân cần được hưởng lợi từ những cải tiến này, thay vì phải chịu thêm phiền hà do những sai lệch chưa được xử lý triệt để.