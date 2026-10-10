Dùng kích điện đánh cá trên sông Hồng, nam thanh niên bị phạt 4 triệu đồng

Chiều 10/10, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an TP Hồ Chí Minh thông tin vụ hỏa hoạn nhà dân trong hẻm ở phường Khánh Hội. Đang trong lúc cùng gia đình tìm cách thoát khỏi căn nhà đang bốc cháy, cụ bà 81 tuổi không may trượt chân té ngã từ thang nhôm dẫn đến chấn thương nặng và tử vong tại bệnh viện.