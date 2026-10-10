Dùng kích điện đánh cá trên sông Hồng, nam thanh niên bị phạt 4 triệu đồng
Ngày 10/10, quá trình tuần tra, kiểm soát trên sông Hồng (đoạn qua phường Bồ Đề, Hà Nội), Tổ công tác Đội Cảnh sát đường thủy số 2 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) đã phát hiện, lập biên bản xử phạt 4 triệu đồng, tịch thu thiết bị kích điện đối với anh N.T.P. (SN 1996) do có hành vi sử dụng kích điện đánh bắt cá trên sông Hồng.
Nguồn CAND: https://cand.vn/dung-kich-dien-danh-ca-tren-song-hong-nam-thanh-nien-bi-phat-4-trieu-dong-post824560.html