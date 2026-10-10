Pháp luậtAn ninh - Trật tự

Dùng kích điện đánh cá trên sông Hồng, nam thanh niên bị phạt 4 triệu đồng

Ngày 10/10, quá trình tuần tra, kiểm soát trên sông Hồng (đoạn qua phường Bồ Đề, Hà Nội), Tổ công tác Đội Cảnh sát đường thủy số 2 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) đã phát hiện, lập biên bản xử phạt 4 triệu đồng, tịch thu thiết bị kích điện đối với anh N.T.P. (SN 1996) do có hành vi sử dụng kích điện đánh bắt cá trên sông Hồng.

Báo Công An Nhân Dân
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Nguồn CAND: https://cand.vn/dung-kich-dien-danh-ca-tren-song-hong-nam-thanh-nien-bi-phat-4-trieu-dong-post824560.html